Κλείνει για λίγες ώρες κομμάτι της Ολυμπίας Οδού

Για την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών βαριάς συντήρησης, θα πραγματοποιηθεί ολιγόωρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας-Κ1 (Χ.Θ. 204,4) και Εγλυκάδας (Χ.Θ. 212,6), από τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026 έως το αργότερο τις 06:00 το πρωί της επόμενης. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν:

• Εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις δασικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2025 και αντικατάσταση πινάκων φωτισμού εντός της σήραγγας Α4 (Αγία Βαρβάρα).

• Αναβάθμιση των αυτοματισμών σηράγγων της Περιμετρικής Πατρών με εργασίες παραμετροποίησης στα κεντρικά PLC και σχετικές δοκιμές.

• Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος στην περιοχή του τεχνικού Β601 στην είσοδο της Περιμετρικής Πατρών.

Στο διάστημα αυτό, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται προς την πόλη της Πάτρας μεταξύ των κόμβων Πάτρας Κ1 και Εγλυκάδας ως εξής:

• Στην κατεύθυνση προς Πύργο, τα οχήματα θα ακολουθούν τη διαδρομή επί των οδών Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Κανελλοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτή Δυμαίων και Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα επανέρχονται στην Περιμετρική Πατρών στον κόμβο Εγλυκάδας

• Στην κατεύθυνση προς Αθήνα, βγαίνοντας από τον κόμβο Εγλυκάδας θα ακολουθούν τη διαδρομή επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δυμαίων, Τριών Ναυάρχων, Αγίου Ανδρέου, Νόρμαν, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κανελλοπούλου και θα επανέρχεται στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων ή τεχνικού προβλήματος, ο αποκλεισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, τις ίδιες ώρες.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.