Διπλό τροχαίο με δύο νεκρούς στην Εγνατία Οδό - Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (βίντεο)

Τρομακτικό τροχαίο συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3) στην Εγνατία Οδό με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς. Πρόκειται για ένα αδιανόητο περιστατικό καθώς έγινε πρώτα ένα τροχαίο στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα όταν ΙΧ εξετράπη αρχικά της πορείας του και στην συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο συνοδηγός του αυτοκινήτου.



Το δεύτερο τροχαίο έγινε στο ίδιο σημείο, αλλά στο αντίθετο ρεύμα (προς Ιωάννινα), όταν όχημα της παραχωρησιούχου σταμάτησε για να έχει εικόνα για το δυστύχημα και να συνδράμει. Ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας όμως κατεβαίνοντας στο οδόστρωμα παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα.

Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα

Η Εγνατία Οδός έκλεισε και στα δύο ρεύματα, μετά το διπλό τροχαίο που έγινε σχεδόν ένα χιλιόμετρο μετά τον κόμβο της Δωδώνης.

Από τα τραγικά περιστατικά, κατέληξαν στα τραύματά τους οι δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ.