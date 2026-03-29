Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Εγνατία - «Ο 54χρονος εκσφενδονίστηκε στο αντίθετο ρεύμα»

Μοιραία αποδείχτηκε η προσπέραση που έκανε ο 46χρονος οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3) στην Εγνατία Οδό, στην νταλίκα που οδηγούσε ένας 61χρονος Τούρκος με κατεύθυνση την Ηγουμενίτσα περίπου 1 χλμ. από τον κόμβο της Δωδώνης.



Το όχημα του 46χρονου εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με την νταλίκα, με αποτέλεσμα ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου να τραυματιστεί ελαφρά. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο σημείο, με διερχόμενο όχημα της Εγνατίας Οδού να σπεύδει για να βοηθήσει και να σταθμεύει στη ΛΕΑ. Ο 54χρονος εργαζόμενος κατέβηκε και με χρήση σημαίας προσπάθησε να ειδοποιήσει τα άλλα διερχόμενα οχήματα να κόψουν ταχύτητα λόγω του τροχαίου ανάμεσα στο ΙΧ αυτοκίνητο και τη νταλίκα.



Ο 78χρονος οδηγός, όμως, ενός από τα οχήματα δεν τον αντιλήφθηκε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εκσφενδονίσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα των θανάσιμο τραυματισμό του 54χρονου υπαλλήλου της Εγνατίας Οδού. Στη συνέχεια το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος «καρφώθηκε» στην νταλίκα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία η συνοδηγός του.



Το ρεύμα προς Ιωάννινα έμεινε κλειστό για περισσότερο από μία ώρα, ενώ αυτό προς Ηγουμενίτσα αποδόθηκε στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 8:00 το βράδυ. Συνελήφθησαν και οι τρεις εμπλεκόμενοι οδηγοί (σ.σ. διαπιστώθηκε ότι κανείς δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ), ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.