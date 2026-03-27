Βίντεο από το τροχαίο στην Παλλήνη: Η ξέφρενη πορεία του αγροτικού που πέφτει με ορμή πάνω στο ΙΧ

Μια εικόνα που κόβει την ανάσα και αναδεικνύει την εγκληματική αμέλεια στους ελληνικούς δρόμους καταγράφηκε στην Παλλήνη, με πρωταγωνιστή έναν 55χρονο οδηγό που οδηγούσε σε κατάσταση ακραίας μέθης, έχοντας μάλιστα μαζί του τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε το MEGA, αποτυπώνεται η σοκαριστική στιγμή της σύγκρουσης στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Ο οδηγός του αγροτικού οχήματος, κινούμενος με ταχύτητα και χωρίς να πατήσει καθόλου φρένο, καρφώνεται στο πίσω μέρος προπορευόμενου ΙΧ. Στο σημείο επικράτησε αμέσως πανικός, ενώ από καθαρή τύχη ένας πεζός που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο δεν παρασύρθηκε από την τρελή πορεία του οχήματος.

Σε έτερο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η ξέφρενη πορεία του αγροτικού δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, επιβεβαιώνοντας την πλήρη απώλεια ελέγχου από την πλευρά του 55χρονου.

Η συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα ήταν εξίσου αποκαλυπτική. Οι αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής που έσπευσαν στο σημείο το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου, υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά: ο άνδρας είχε καταναλώσει σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερο αλκοόλ από το νόμιμο επιτρεπόμενο όριο.

Το πλέον τραγικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν τα δύο παιδιά του συλληφθέντος, ηλικίας μόλις 10 και 12 ετών, τα οποία εκτέθηκαν σε θανάσιμο κίνδυνο από τον ίδιο τους τον πατέρα.

Στον 55χρονο πέρασαν αμέσως χειροπέδες και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.