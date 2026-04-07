Μυστήριο στην Παλλήνη - Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο του άνδρα με δεματικά στον λαιμό

Σε θρίλερ εξελίσσεται η διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου ενός άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, στα σύνορα Παλλήνης - Παιανίας, αργά το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας.

Αστυνομικές και ιατροδικαστικές πηγές εκτιμούν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Ωστόσο, την ίδια στιγμή επισημαίνουν πως υπάρχουν στοιχεία που δεν συνάδουν πλήρως με ένα τέτοιο σενάριο, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το άψυχο σώμα του άνδρα βρέθηκε στην οδό Λεονταρίου από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία καλώντας το «100».

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν αυτόπτες μάρτυρες που να έχουν αντιληφθεί κάτι ύποπτο. Παράλληλα, δεν έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του θύματος από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Τα ευρήματα που προκαλούν ερωτήματα

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο άνδρας έφερε δύο δεματικά καλωδίων περασμένα στον λαιμό του. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν εμφανή σημάδια στις παλάμες του, τα οποία θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε προσπάθεια αφαίρεσης των δεματικών.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κρίσιμο και ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου.

Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση της σορού στο νεκροτομείο Αθηνών, με στόχο να διερευνηθούν ευρήματα που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σχεδόν 12 ώρες μετά τον εντοπισμό του άνδρα, οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει κανένα σενάριο. Η έρευνα συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, τόσο για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας όσο και για εκείνο της εγκληματικής ενέργειας, σε μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα περίπλοκη.