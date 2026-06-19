ΔΝΤ: Οι τράπεζες «καθάρισαν» μεν αλλά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βρίσκονται μέσα στην οικονομία

Το ΔΝΤ στέλνει σαφές μήνυμα προς όλες τις πλευρές (κυβέρνηση –τράπεζες- δανειολήπτες) ότι το ρίσκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν εξαφανίστηκε, αλλά σε μεγάλο βαθμό μεταφέρθηκε εκτός τραπεζικού συστήματος, στους servicers που διαχειρίζονται τα προβληματικά χαρτοφυλάκια και στα funds που τα κατέχουν.

Η μεγάλη εκκαθάριση των τραπεζών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Ταμείο, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών μειώθηκαν από 43,5% τον Ιούνιο του 2019 σε 3,3% τον Σεπτέμβριο του 2025. Η υποχώρηση αυτή προήλθε κυρίως από τις τιτλοποιήσεις μέσω του προγράμματος «Ηρακλής», αλλά και από απευθείας πωλήσεις δανείων σε επενδυτικά κεφάλαια.

Η πρόοδος είναι αναμφίβολα σημαντική, καθώς επέτρεψε στις τράπεζες να αφήσουν πίσω τους ένα μεγάλο μέρος του βάρους που συσσώρευσε η δεκαετής κρίση. Παρ’ όλα αυτά, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η μείωση των κόκκινων δανείων στους τραπεζικούς ισολογισμούς δε σημαίνει και οριστική λύση του προβλήματος για την οικονομία.

Το μεγαλύτερο μέρος των επισφαλειών έχει πλέον περάσει σε ένα νέο σύστημα διαχείρισης, όπου κεντρικό ρόλο έχουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Οι servicers καλούνται να ανακτήσουν αξία από δάνεια που παραμένουν σε καθυστέρηση, να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις όπου αυτό είναι εφικτό και να κινήσουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης όταν δεν υπάρχει άλλη λύση.