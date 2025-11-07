Δολοφονία 20χρονου Μάριου στη Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της αιματηρής συμπλοκής

Στο φως ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της αιματηρής συμπλοκής στη Χαλκίδα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 20χρονος Μάριος.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το eviathema, φαίνεται η στιγμή που οι εμπλεκόμενοι βγαίνουν από τα οχήματά τους και αμέσως μετά πίσω από τα σταθμευμένα βαν εκτυλίσσεται το άγριο οπαδικό επεισόδιο με τον 20χρονο να δέχεται τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος του.

Σημειώνεται ότι σήμερα Παρασκευή (7/11) απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν ενώπιον των Αρχών αύριο.

Η δικογραφία για τη θανατηφόρα συμπλοκή έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Χαλκίδας με το κατηγορητήριο να είναι βαρύ για τους οκτώ ταυτοποιημένους και τον έναν άγνωστο δράστη της δολοφονίας.



Τι περιλαμβάνει η δικογραφία



Η δικογραφία, εκτεταμένη και τεκμηριωμένη, περιλαμβάνει αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ένας σπασμένος σουγιάς, σιδερένια ράβδος 84 εκατοστών, αεροβόλο τύπου GLOCK17, ξύλινο μπαστούνι μπέιζμπολ με λογότυπο ομάδας, γάντια μάχης, ναυτική φωτοβολίδα και κουκούλα full-face.



Παράλληλα υπάρχουν εκθέσεις αυτοψίας, σωματικών ερευνών, αναγνώρισης υπόπτων, καθώς και ψηφιακό υλικό σε DVD.

Περιλαμβάνονται ρούχα με οπαδικά σύμβολα, που κατασχέθηκαν από επτά κατοικίες και δύο οχήματα.

Η απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι οι κατηγορούμενοι θα ληφθεί μετά το πέρας των απολογιών μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθορίζοντας την πορεία της υπόθεσης.



Σήμερα η κηδεία του Μάριου



Η Χαλκίδα παραμένει συγκλονισμένη από το επεισόδιο τυφλής οπαδικής βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου, ο οποίος το μεσημέρι (14:00) οδηγείται στην τελευταία του κατοικία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα, με τους γονείς του Μάριου να ζητούν από όλους όσοι παραβρεθούν να φορούν λευκά ρούχα.