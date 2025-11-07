Φονικό στη Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά από μαραθώνια απολογία, τρεις κατηγορούμενοι για το φονικό στη Χαλκίδα της Εύβοιας, κατά τη διάρκεια συμπλοκής με οπαδικά κίνητρα, στην οποία έχασε τη ζωή του, ο 20χρονος Μάριος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του evima.gr, η απολογία των τριών πρώτων συλληφθέντων στον ανακριτή ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί σήμερα, Παρασκευή (7/11) και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, με το δικαστήριο να αποφασίζει την προσωρινή τους κράτηση.

Αύριο, Σάββατο (8/11) θα απολογηθούν οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες.

Τι περιλαμβάνει η δικογραφία



Η δικογραφία για τη θανατηφόρα συμπλοκή έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Χαλκίδας με το κατηγορητήριο να είναι βαρύ για τους οκτώ ταυτοποιημένους και τον έναν άγνωστο δράστη της δολοφονίας.



Η δικογραφία, εκτεταμένη και τεκμηριωμένη, περιλαμβάνει αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ένας σπασμένος σουγιάς, σιδερένια ράβδος 84 εκατοστών, αεροβόλο τύπου GLOCK17, ξύλινο μπαστούνι μπέιζμπολ με λογότυπο ομάδας, γάντια μάχης, ναυτική φωτοβολίδα και κουκούλα full-face.



Παράλληλα υπάρχουν εκθέσεις αυτοψίας, σωματικών ερευνών, αναγνώρισης υπόπτων, καθώς και ψηφιακό υλικό σε DVD.

Περιλαμβάνονται ρούχα με οπαδικά σύμβολα, που κατασχέθηκαν από επτά κατοικίες και δύο οχήματα.

Το χρονικό της συμπλοκής

Υπενθυμίζεται πως, η φονική συμπλοκή ξεκίνησε όταν δύο ομάδες οπαδών, που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, συναντήθηκαν τυχαία κοντά στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Οι επιβάτες του ενός οχήματος φέρονται να περίμεναν τους άλλους σε μικρή απόσταση και στη συνέχεια να τους καταδίωξαν, μέχρι το πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, όπου ξέσπασε η άγρια επίθεση.

Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άτυχος νεαρός δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αστυνομικοί αφού εντόπισαν, κατέσχεσαν τα δύο οχήματα των εμπλεκομένων, ενώ σε κοντινό χωράφι βρέθηκε ένα στυλιάρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή και πετάχτηκε μετά το φονικό.