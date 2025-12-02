Δολοφονία Γιώργου Καρυώτη: Ραγδαίες εξελίξεις - 41χρονος Ροδίτης ομολόγησε το έγκλημα

Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση της στυγερής δολοφονίας του 75χρονου Γιώργου Καρυώτη, που είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Παλιά Πόλη της Ρόδου. Ένας 41χρονος που δικαζόταν για τη ληστεία και απόπειρα δολοφονίας με κορδόνι σε βάρος 57χρονου αστέγου, ισχυρίστηκε πως εκείνος μόνος του διέπραξε το έγκλημα.

Σύμφωνα με τη rodiaki, ο άνδρας ισχυρίστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου «εγώ δολοφόνησα τον Γιώργο Καρυώτη και ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή».



Η δήλωση αυτή έγινε πριν το δικαστήριο αρχίσει να εξετάζει την υπόθεση. Έτσι, ο 41χρονος ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για κάτι που μέχρι πρότινος αρνείτο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 42χρονος γιος του θύματος που έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του 75χρονου πατέρα του, δηλώνει εξαρχής αθώος, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του και όλη την οικογένεια.



Στο μεταξύ, τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου επρόκειτο να γίνει η δίκη σε δεύτερο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου του 42χρονου, σε μία προσπάθεια να «σπάσει» ή και να «εξαφανίσει» την ποινή της ισόβιας κάθειρξης που του έχει επιβληθεί πρωτόδικα για τη δολοφονία του πατέρα του.



Η υπόθεση αναβλήθηκε μετά από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης, Δήμου Μουτάφη, προκειμένου να γίνει πριν, η δίκη για τον 41χρονο συγκατηγορούμενό του.

