Δωρεές ζητά ο πατέρας Αντώνιος για να εξαγοράσει την ποινή του - Η έκκληση μαζί με τη σύζυγό του

Έκκληση για οικονομική στήριξη από «όποιον άνθρωπο επιθυμεί να συμβάλει» προχωρά ο πατήρ Αντώνιος και η σύζυγός του, Σταματία Γεωργαντή, προκειμένου να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για να αποφύγει την έκτιση της ποινής του στη φυλακή.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 9,5 ετών (εκτιτέα τα 8) για τις κατηγορίες των σωματικών βλαβών κατά πρώην φιλοξενούμενων στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου, για τις οποίες κρίθηκε ένοχος.

Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, γεγονός που σημαίνει ότι για να αποφύγει τη φυλάκιση ο πατέρας Αντώνιος χρειάζεται να συγκεντρώσει το ποσό των 60.000 ευρώ. Σε δήλωσή του, ωστόσο, μετά την καταδίκη, τόνισε ότι δεν διαθέτει το ποσό αυτό και αφήνεται στη βοήθεια των συνανθρώπων του.

«Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.

Σε νέα ανακοίνωση που δίνει στη δημοσιότητα, την οποία συνυπογράφει με τη σύζυγό του, Σταματία Γεωργαντή, ο πατήρ Αντώνιος απευθύνει πρόσκληση οικονομικής στήριξης για «τον δικαστικό αγώνα» που δίνει, όπως λέει, παραθέτοντας τραπεζικό λογαριασμό για την κατάθεση δωρεάς.

Η ανακοίνωση του πατέρα Αντωνίου και της Σταματίας Γεωργαντή

«Αγαπητοί φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί μας, δίνουμε έναν μεγάλο δικαστικό αγώνα για την αλήθεια, προσπαθώντας να σταθούμε όρθιοι και με αξιοπρέπεια αναμένοντας τη Δικαίωση.

Όποιος άνθρωπος επιθυμεί να συμβάλει οικονομικά, ο λογαριασμός μας είναι στην τράπεζα Πειραιώς: GR0801721490005149115161093 δικαιούχος Σταματία Γεωργαντή.

Υ.Γ. Μετά τη δωρεά του όποιου ποσού, θα πρέπει να δηλώσετε λογιστικά, ότι πρόκειται για «χρηματική δωρεά», αλλιώς να καταγράψετε το ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ. και τηλεφωνικό αριθμό και να προωθήσετε τα στοιχεία σας στο email: stamgeo98@gmail.com

Σας Ευχαριστούμε από καρδιάς για την όλη συμπαράσταση και την εκ των προτέρων ανταπόκρισή σας.

Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας προστατεύει.

Με αγάπη Χριστού

π.Αντώνιος Παπανικολάου - Σταματία Γεωργαντή»