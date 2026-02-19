Υπόθεση Κιβωτού: Τι ακολουθεί μετά την καταδίκη – Οι νέες διώξεις και το ραντεβού της 18ης Μαρτίου

Μετά την ποινή των 9,5 ετών σε βάρος του πατέρα Αντωνίου για την πολύκροτη υπόθεση της Κιβωτού, οι δικηγόροι των θυμάτων επισημαίνουν τις νέες έρευνες για ψευδομαρτυρία και την κρίσιμη δίκη που έπεται. Σε δήλωσή τους, οι δικηγόροι Κλειώ Παπαπαντολέων, Μαριαλένα Παπαχρήστου, Ανδρέας Ματσακάς, Χρήστος Λαμπάκης, Γιώργος Σάρλης, Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης, Ηρώ Μεταξάκη ασκούν δριμεία κριτική στην επιλογή του πατέρα Αντωνίου να απέχει από τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για προσπάθεια αποφυγής των ερωτήσεων της έδρας.

Σημειώνουν μάλιστα ότι η προτίμησή του σε τηλεοπτικές εμφανίσεις αντί της φυσικής παρουσίας στο ακροατήριο εντάσσεται σε μια στρατηγική «θυματοποίησης» και παρουσίασής του ως στόχου σκευωρίας, προκειμένου να επηρεαστεί η κοινή γνώμη.

Το πλέον κρίσιμο στοιχείο που επισημαίνουν οι νομικοί εκπρόσωποι των θυμάτων είναι η εντολή του Δικαστηρίου, κατόπιν εισαγγελικής πρότασης, να διερευνηθούν για ψευδομαρτυρία τέσσερις πρώην φιλοξενούμενοι της δομής. Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες είχαν ανακαλέσει τις αρχικές ενοχοποιητικές τους καταθέσεις κατά τη διάρκεια της εφετειακής διαδικασίας.

Οι δικηγόροι υπογραμμίζουν ότι η Δικαιοσύνη ζητά πλέον να διαπιστωθεί αν υπήρξε καθοδήγηση ή πίεση προς τους μάρτυρες αυτούς, ώστε να αλλάξουν τη στάση τους υπέρ του κατηγορουμένου, γεγονός που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ποινικών ευθυνών για το περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου.

Ο σταθμός της 18ης Μαρτίου 2026

Το βλέμμα όλων στρέφεται πλέον στη 18η Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η δίκη για τα κακουργήματα των ασελγειών. Οι δικηγόροι των θυμάτων θεωρούν ότι η σημερινή ομόφωνη καταδίκη για τις σωματικές βλάβες και τις τιμωρητικές συμπεριφορές λειτουργεί ως «προάγγελος» για τη σοβαρότερη υπόθεση που εκκρεμεί.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η σημερινή απόφαση κατεδάφισε το επιχείρημα περί σκευωρίας, καθώς το Εφετείο δέχθηκε ότι στην Κιβωτό υπήρχε ένα συστηματικό καθεστώς ξυλοδαρμών, απομονώσεων και εξαναγκαστικών εργασιών. Η «οριστική», όπως τη χαρακτηρίζουν, καταδίκη για εννέα αδικήματα (έναντι πέντε πρωτοδίκως) δημιουργεί ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τον πατέρα Αντώνιο ενόψει της νέας δικαστικής μάχης.