Κιβωτός του Κόσμου: Ξεκίνησε η δίκη του πατέρα Αντωνίου για την ασέλγεια σε δύο νεαρούς

Ξεκίνησε η δίκη του πατρός Αντωνίου για τις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, για τις φερόμενες ασέλγειες σε βάρος δύο πρώην φιλοξενούμενων της Κιβωτού του Κόσμου.

«Επιθυμώ να δικαστώ. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση και σας παρακαλώ να αρχίσουμε» είπε ο πατήρ Αντώνιος στο δικαστήριο, με τους δικαστές έτσι να απορρίπτουν αίτημα αναβολής που κατέθεσε η πλευρά των καταγγελλόντων.

Έτσι το δικαστήριο ξεκίνησε με τα διαδικαστικά ζητήματα (κλήρωση ενόρκων κλπ) ενώ όρισε και ψυχίατρο πραγματογνώμονα για να εξετάσει τον πρώτο παθόντα και πρώτο μάρτυρα και να κρίνει εάν είναι σε θέση να καταθέσει στο ακροατήριο καθώς και να συμπαρίσταται στην κατάθεση του, με την επόμενη δικάσιμο να προγραμματίζεται για τις 7 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατήρ Αντώνιος έχει ήδη καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για τις κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, για έκνομες και τιμωρητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενούμενων στις δομές.