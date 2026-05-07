Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου για οικονομικές ατασθαλίες στην «Κιβωτό» εισηγήθηκε ο εισαγγελέας

Την παραπομπή του πρώην επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου π. Αντωνίου Παπανικολάου, της συζύγου του και ενός στενού τους συνεργάτη και για τις φερόμενες οικονομικές ατασθαλίες γύρω από την Κιβωτό, εισηγείται ο εισαγγελέας Μαργαρίτης Κωστίμπας.

Η τελική απόφαση για το αν θα παραπεμφθούν σε δίκη ανήκει στο δικαστικό συμβούλιο Αθηνών.

Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση:

απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ

υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας

ηθική αυτουργία και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

«Οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι Παπανικολάου Αντώνιος και Γεωργαντή Σταματία, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κιβωτού και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου, έχοντας τον πλήρη έλεγχο, προέβαιναν κατά τα προεκτεθέντα αφενός σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών – εσόδων της ΑΜΚΕ προς ίδιον όφελος και αφετέρου με εξωτερικές διαχειριστικές πράξεις σε βέβαιη ζημία της εταιρικής περιουσίας, χρησιμοποιούσαν δε τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσω του τρίτου κατηγορούμενου, Μ.Π, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις πράξεις τους», αναφέρει στην εισήγησή του ο εισαγγελέας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων.

Στην εισαγγελική πρόταση αναφέρεται επίσης ότι μετά την ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας της Κιβωτού του Κόσμου, σε προσωρινή διοίκηση, από τις 22 Νοεμβρίου 2022 η πρεσβυτέρα όφειλε να παραδώσει όσα περιουσιακά στοιχεία ανήκαν στην Κιβωτό, αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.740 ευρώ.

Όλα αυτά, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η δίκη του π . Αντωνίου για τις φερόμενες ασέλγειες κατά δύο πρώην φιλοξενούμενων σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου.