Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για σωματικές κακοποιήσεις ανηλίκων

Οριστική είναι πλέον η καταδίκη του πατρός Αντωνίου για τις κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενούμενων της Κιβωτού του Κόσμου και μάλιστα σε αισθητά περισσότερα ποινικά αδικήματα από ότι πρωτοδίκως.

Η καταδίκη του αφορά τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας για έξι περιστατικά βαριάς σωματικής βλάβης, για μια επικίνδυνη σωματική βλάβη και για δύο απλές σωματικές βλάβες, για ξυλοδαρμούς και τιμωρητικές συμπεριφορές κατά ανηλίκων φιλοξενούμενων στις δομές. Συνολικά εννέα αδικήματα, ενώ πρωτόδικα είχε κηρυχθεί ένοχος μόνο για 5 από τις 19 πράξεις του κατηγορητηρίου.

Ένοχοι κρίθηκαν και ακόμη τέσσερις συγκατηγορούμενοι του, που είχαν θέσεις υπευθύνων στις δομές και καταδικάστηκαν ως φυσικοί αυτουργοί, όπως και πρωτοδίκως.

Θα ακολουθήσει η συζήτηση επί των ποινών.

Πρωτοδίκως στον πατέρα Αντώνιο είχε επιβληθεί ποινή 51 μηνών εξαγοράσιμη, ενώ στους υπόλοιπους τέσσερις συγκατηγορουμένους του ποινές 17 - 40 μηνών, άλλες με αναστολή και άλλες εξαγοράσιμες.

Ο πάτερ Αντώνιος δεν ήταν παρών στο ακροατήριο, έχοντας αποχωρήσει σε περασμένη δικάσιμο μαζί με τους δικηγόρους του, κάνοντας λόγο για μεροληψία της έδρας σε βάρος του.