Κιβωτός του Κόσμου: Δεν εκδόθηκε απόφαση λόγω ωραρίου

Παρόλο που το δικαστήριο αποσύρθηκε στις 14.00 για να εκδοθεί απόφαση, η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι θέλει να τηρήσει το ωράριο -δηλαδή στις 3 να αποχωρήσει-, ενώ κάλεσε και την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων για να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση της προέδρου της έδρας για ανακοίνωση της απόφασης σήμερα.

Τελικά, η έδρα ανέβηκε στις πέντε το απόγευμα για να ανακοινώσει πως παρά τη δική της πρόθεση να εκδόσει απόφαση, η γραμματέας επιμένει στην τήρηση ωραρίου. Η ανακοίνωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των δικηγόρων όλων των πλευρών, που μεταξύ άλλων ανάφεραν ότι «τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε; Έχουμε δικαστήρια, πτήσεις, υπάρχουν κατηγορούμενοι που κρίνονται σήμερα!».

Η γραμματέας επανάλαβε ότι τηρεί ωράριο και πως είχε ενημερώσει από το πρωί για την πρόθεση της. Τελικώς το δικαστήριο οδηγήθηκε σε διακοπή για αύριο το πρωί στις 8 προκειμένου να ανακοινώσει την απόφαση του επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων.