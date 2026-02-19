Κιβωτός του Κόσμου: Ποινή «κεραμίδα» στον πατέρα Αντώνιο - Του επιβλήθηκαν 9,5 έτη φυλάκισης

Ποινή 9,5 ετών (εκτιτέα τα 8) επιβλήθηκε στον πατέρα Αντώνιο για τις κατηγορίες των σωματικών βλαβών κατά πρώην φιλοξενούμενων στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου, για τις οποίες κρίθηκε ένοχος νωρίτερα σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Στους λοιπούς συγκατηγορουμένους του επιβλήθηκαν ποινές:

55,5 μηνών,

40 μηνών,

25 μηνών,

20 μηνών.

Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως για τον πατέρα Αντώνιο και δύο από τους συγκατηγορουμένους του, ενώ για τους άλλους δύο που έλαβαν μικρότερες ποινές, η ποινή αναστέλλεται.

Κάτι που σημαίνει ότι για να μείνει ελεύθερος ο πατήρ Αντώνιος θα πρέπει να καταβάλει λίγο πάνω από 60.000 ευρώ.

Φωτό: ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ/INTIME

Τέσσερις μάρτυρες παραπέμπονται για ψευδομαρτυρία

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να ερευνηθούν τέσσερις μάρτυρες για ψευδομαρτυρία, διαβιβάζοντας τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία.

Αυτό γίνεται, όπως ανέφερε η εισαγγελέας της έδρας, «διότι κατέθεσαν ψέματα στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, σε σχέση με όσα κατέθεσαν στη δίκη σε πρώτο βαθμό. Συνάγεται ότι μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, αλλά θα ερευνηθεί αυτό από τον εισαγγελέα. Να ερευνηθούν και τυχόν ηθικοί αυτουργοί στην ψευδομαρτυρία».