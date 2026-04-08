Δώρο Πάσχα: Τελειώνει η προθεσμία για την καταβολή - Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Σε «κόκκινο» χρονικό ορόσημο εισέρχεται η καταβολή του δώρου Πάσχα, καθώς η Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου αποτελεί την τελευταία ημέρα για την πληρωμή του στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Εργοδότες που δεν θα ανταποκριθούν εμπρόθεσμα, εκτίθενται σε σοβαρές κυρώσεις, με το νομικό πλαίσιο να προβλέπει ακόμη και αυτόφωρη διαδικασία.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Το ποσό αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο, με καθοριστικό παράγοντα τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης εντός της περιόδου υπολογισμού.

Η καταβολή του δώρου πραγματοποιείται αποκλειστικά σε χρήμα και μέσω τραπεζικών λογαριασμών, με σαφή αναγραφή της αιτιολογίας και του χρονικού διαστήματος που καλύπτει. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής θεωρείται πλέον αυτονόητη, ενώ απαγορεύεται ρητά η χορήγηση σε είδος.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές που ισχύουν τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι δεν θα δουν την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού να αποτυπώνεται στο φετινό Δώρο.

Τι ισχύει για όσους παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για όσους εργαζόμενους αποχώρησαν ή απολύθηκαν εντός της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τις αποδοχές που ίσχυαν κατά την ημέρα λύσης της σύμβασης. Ενδεικτικά, για κάθε οκτώ ημέρες εργασίας αντιστοιχεί το 1/15 του μισού μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής.

Την ίδια στιγμή, αυστηρό είναι το πλαίσιο προστασίας για τους εργαζόμενους που δεν θα λάβουν το δώρο. Η μη καταβολή ενεργοποιεί άμεσα διαδικασίες προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας, με τη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς και διαβίβασή της στον εισαγγελέα. Παράλληλα, προβλέπεται και η εμπλοκή της αστυνομίας μέσω αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν τόσο μέσω των σωματείων τους όσο και ατομικά, ακόμη και με απευθείας καταγγελία στις αρμόδιες αρχές ή μέσω της γραμμής 1555 και των ψηφιακών υπηρεσιών. Το μήνυμα είναι σαφές: η καταβολή του δώρου Πάσχα δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση.

