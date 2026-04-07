Πότε μπαίνει το Δώρο Πάσχα 2026 για οικοδόμους - Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN

Τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 θα γίνουν οι πληρωμές για το Αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε 108.119 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, όπως κάνει γνωστό σε ανακοίνωσή του ο e-ΕΦΚΑ.



Το συνολικό ποσό για το Δώρο Πάσχα για οικοδόμους ανέρχεται σε 57.413.732,07 ευρώ και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.



Όσοι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), καλούνται να το πράξουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ, επιλέγοντας την υπηρεσία Dashboard του Πολίτη και ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική → Τα Στοιχεία μου → Μεταβολή Στοιχείων → Τραπεζικοί Λογαριασμοί.

Τι είναι το Αδειοδωρόσημο εργατοτεχνιτών οικοδόμων;

Λόγω της φύσεως του επαγγέλματος των εργατοτεχνιτών οικοδόμων (συχνή εναλλαγή εργοδοτών και τόπου απασχόλησης), με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Ν 4321/63, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του Ν 4469/65, συστήθηκε στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Ειδικός Λογαριασμός Δώρου και αποδοχών αδείας εργατοτεχνιτών οικοδόμων» (ΕΛΔΕΟ) για τη χορήγηση δώρου εορτών και αποδοχών αδείας στους ασφαλισμένους κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης οικοδόμων.

Πόρος του λογαριασμού είναι η εισφορά των εργοδοτών, ίση προς το 25% των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του e-ΕΦΚΑ, η οποία συνεισπράττεται από τον e-ΕΦΚΑ μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν υπέρ αυτού.

