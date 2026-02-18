Δρόμος που φορτίζει αυτοκίνητα: Το καινοτόμο project ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα

Η Πτολεμαΐδα, μια πόλη που για δεκαετίες ταυτίστηκε με την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, επιχειρεί σήμερα να γράψει ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην ιστορία της. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια καινοτόμος πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ηλεκτροκίνηση: Η δημιουργία του πρώτου πιλοτικού επαγωγικού διαδρόμου ασύρματης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα έργο πειραματικού χαρακτήρα, που δεν αφορά ακόμη την πλήρη κατασκευή εκτεταμένου δρόμου φόρτισης, αλλά τη δοκιμή μιας τεχνολογίας η οποία μπορεί στο μέλλον να μεταμορφώσει τις οδικές μεταφορές.

Ποιοι "τρέχουν" το πρόγραμμα

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή, όπου η ενέργεια, η έρευνα και οι σύγχρονες υποδομές επιχειρείται να συνδεθούν με την πραγματική οικονομία. Το έργο θα αναπτυχθεί κοντά στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Πτολεμαΐδα, το οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού φορέα υλοποίησης, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «ζωντανό εργαστήριο» νέων τεχνολογιών βιώσιμης κινητικότητας.

Η μελέτη για τον ολοκληρωμένο επαγωγικό διάδρομο ηλεκτροκίνησης έχει ήδη ολοκληρωθεί και χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025, στο πλαίσιο του άξονα «Πράσινες πόλεις». Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 186.000 ευρώ και αφορά την ωρίμανση της πιλοτικής υποδομής, η οποία θα επιτρέψει τη δυναμική ασύρματη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνδυασμό με ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές οδικές επιφάνειες. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την επόμενη φάση υλοποίησης, εφόσον τα αποτελέσματα της δοκιμής αποδειχθούν επιτυχημένα.

Πως δουλεύει

Η τεχνολογία της επαγωγικής φόρτισης βασίζεται σε ειδικά πηνία που τοποθετούνται κάτω από την άσφαλτο και δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Τα ηλεκτρικά οχήματα που διαθέτουν συμβατό εξοπλισμό μπορούν να λαμβάνουν ενέργεια ασύρματα όσο κινούνται πάνω από το συγκεκριμένο οδικό τμήμα, χωρίς να απαιτείται στάση σε σταθμό φόρτισης.

Η λύση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, καθώς μπορεί να μειώσει την ανάγκη για μεγάλες μπαταρίες, να περιορίσει το άγχος αυτονομίας των οδηγών και να καταστήσει τις μετακινήσεις πιο αποδοτικές ενεργειακά.

Που εφαρμόζεται

Παρόμοια πιλοτικά έργα υλοποιούνται ήδη σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία και η Σουηδία, όπου τμήματα αυτοκινητοδρόμων χρησιμοποιούνται ως πεδία δοκιμών για συστήματα φόρτισης εν κινήσει. Η ελληνική εφαρμογή φιλοδοξεί να εντάξει τη χώρα στον χάρτη των τεχνολογιών «έξυπνων» μεταφορών, προσφέροντας πολύτιμη εμπειρία τόσο σε ερευνητικούς οργανισμούς όσο και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και της αυτοκίνησης.

Σε αυτή τη φάση δεν έχει ανακοινωθεί το ακριβές μήκος του πιλοτικού διαδρόμου, καθώς το έργο επικεντρώνεται κυρίως στη δοκιμή των τεχνικών λύσεων και στην αξιολόγηση της λειτουργικής του αποδοτικότητας.

Ωστόσο, η φιλοδοξία είναι σαφής: εφόσον η πιλοτική εφαρμογή αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η τεχνολογία θα μπορούσε μελλοντικά να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερους αστικούς δρόμους αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, δημιουργώντας ένα νέο δίκτυο υποδομών που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Τα οφέλη

Η σημασία του έργου δεν περιορίζεται μόνο στο τεχνολογικό του σκέλος. Η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών ενισχύει τον ρόλο της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο διεθνή κλάδο, δημιουργώντας προϋποθέσεις για επενδύσεις, νέες συνεργασίες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών οδικών επιφανειών αναδεικνύει ένα μοντέλο υποδομών όπου η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας συνυπάρχουν στο ίδιο σημείο, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών και στην ενεργειακή αυτονομία των μεταφορών.

Γιατί στην Πτολεμαΐδα

Για την Πτολεμαΐδα, η πιλοτική αυτή πρωτοβουλία έχει και έναν έντονο συμβολισμό. Η πόλη που επί δεκαετίες αποτέλεσε ενεργειακό κέντρο της χώρας μέσω των λιγνιτικών μονάδων επιχειρεί τώρα να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της καθαρής ενέργειας και της βιώσιμης κινητικότητας. Αν η δοκιμή στεφθεί με επιτυχία, το μικρό αυτό τμήμα δρόμου μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια ευρύτερη αλλαγή στις μεταφορές, όπου τα οχήματα θα φορτίζουν αθόρυβα και αόρατα κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, μετατρέποντας το ίδιο το οδικό δίκτυο σε ενεργειακή υποδομή του μέλλοντος.