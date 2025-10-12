Οι πρωταγωνιστές της ηλεκτροκίνησης παγκοσμίως - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η ηλεκτροκίνηση ανεβαίνει ταχύτητα διεθνώς, με Νορβηγία, Ολλανδία, Κίνα και Σιγκαπούρη να ηγούνται. Η Κίνα είναι η κυρίαρχη δύναμη: σχεδόν τα 2/3 (σχεδόν 65%) των παγκόσμιων πωλήσεων EV το 2024 έγιναν εκεί, ενώ είναι η μοναδική μεγάλη αγορά όπου τα νέα EV είναι κατά μέσο όρο φθηνότερα από τα αντίστοιχα θερμικά — σχεδόν τα 2/3 των BEV κοστίζουν λιγότερο από τα ICE.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Νορβηγία παραμένει σημείο αναφοράς: το 90% των νέων αυτοκινήτων το 2024 ήταν ηλεκτρικά, γεγονός που τροφοδοτεί και μια ώριμη αγορά μεταχειρισμένων EV με υψηλή ζήτηση από τους οδηγούς.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Η φετινή μελέτη PwC eReadiness 2025 αξιολόγησε 28 χώρες σε κίνητρα, υποδομές, προσφορά και ζήτηση. Γαλλία, Γερμανία και Ην. Βασίλειο διακρίνονται σε υποδομές/αγορά αλλά υστερούν σε κίνητρα· Ισπανία και Πολωνία έχουν πιο γενναιόδωρες επιδοτήσεις αλλά ασθενέστερες υποδομές. Παράλληλα, Ιταλία, Ολλανδία και Σλοβακία επιταχύνουν επενδύσεις.

Στη Μέση Ανατολή, η ζήτηση παραμένει χαμηλότερη λόγω φθηνών καυσίμων, όμως Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ ρίχνουν σημαντικά κεφάλαια σε Ανακυκλώσιμες Πηγές Ενέργειας και παραγωγή ηλεκτρισμού, κάτι που μπορεί να αλλάξει τους ρυθμούς υιοθέτησης.

Πολιτική διάσταση στην ΕΕ

Ο ευρωπαϊκός στόχος παραμένει: 100% μείωση CO₂ για νέα αυτοκίνητα από το 2035 (ουσιαστικά τέλος των πωλήσεων μοντέλων με θερμικούς κινητήρες). Ωστόσο, οι κατασκευαστές ζητούν πιο ομαλή μετάβαση λόγω κόστους και υποδομών, ενώ η Κομισιόν επανεξετάζει τα ορόσημα.

Ελλάδα: που βρισκόμαστε σήμερα

Η ελληνική αγορά ανεβαίνει, αλλά με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με την ΕΕ. Το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών (BEV) κινείται γύρω στο 5% πρόσφατα, σημαντικά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στις υποδομές φόρτισης καταγράφεται πλέον σαφής πρόοδος. Σύμφωνα με το επίσημο Μητρώο του Υπουργείου Μεταφορών, στις 9 Οκτωβρίου 2025 λειτουργούσαν 9.558 δημόσια σημεία φόρτισης σε 3.632 τοποθεσίες. Παράλληλα, μόνο το δίκτυο ΔΕΗ blue ξεπέρασε τα 3.000 σημεία, με >500 θέσεις ταχυφόρτισης (DC/HPDC) και δεκάδες Hubs σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου.

Στα κίνητρα, το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά III» παρέχει έως 9.000€ για ΙΧ (έως 11.500€ με απόσυρση & οικιακό φορτιστή), επιπλέον μπόνους για νέους/πολύτεκνους/ΑμεΑ, και έως 17.500€ για ταξί. Νεότερες εγκρίσεις πληρωμών συνεχίζονται.

Πως θα πειστεί ο καταναλωτής

Το κόστος ενέργειας παραμένει κλειδί. Η ηλεκτροκίνηση —ιδίως με οικιακή φόρτιση— είναι ουσιαστικά φθηνότερη από βενζίνη/πετρέλαιο, ενώ οι δημόσιοι ταχυφορτιστές προσφέρουν ευκολία ταξιδιού όταν χρειάζεται.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόοδος των υποδομών είναι γρήγορη αλλά απαιτούνται ακόμη περισσότερα σημεία και ισχύς για να πιαστούν οι στόχοι.

Η πορεία της ηλεκτροκίνησης καθορίζεται από συνδυασμό κινήτρων, υποδομών, διαθέσιμων μοντέλων και τιμών. Η Κίνα δίνει τον ρυθμό, η Νορβηγία δείχνει την ευρωπαϊκή κατεύθυνση και η Ελλάδα βελτιώνεται με γρήγορη ανάπτυξη φορτιστών και ενεργά προγράμματα επιδότησης — χρειάζεται όμως σταθερή πολιτική στήριξη και επενδύσεις για να κλείσει το χάσμα με την ΕΕ.