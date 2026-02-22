Dua Lipa: Στέλνει «ερωτικό γράμμα» στον σύντροφό της και μοιράζεται τρυφερές φωτό από το Παρίσι

Τις ξέγνοιαστες στιγμές με τον σύντροφό της Callum Turner στο Παρίσι μοιράστηκε η Dua Lipa, ανεβάζοντας μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram.

«Ερωτικό γράμμα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η δημοφιλής τραγουδίστρια. Στις φωτογραφίες, η 30χρονη και ο Callum Turner δείχνουν να απολαμβάνουν τις βόλτες στην Πόλη του Φωτός, τα γεύματα σε εστιατόρια, ενώ ποζάρουν σε τρυφερές στιγμές.

Ξεχωρίζουν οι ασπρόμαυρες λήψεις που έβγαλε το ζευγάρι σε φωτογραφικό θάλαμο.

Σε ορισμένες φωτογραφίες, η Dua Lipa ποζάρει μόνη της, δείχνοντας πόσο πολύ της ταιριάζει η γαλλική φινέτσα.