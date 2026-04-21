Ducati: παγκόσμια πρεμιέρα και επετειακό πρόγραμμα για τα 100 χρόνια της

Η Ducati μπαίνει στην καρδιά των εορτασμών για τα 100 χρόνια της, παρουσιάζοντας στο Borgo Panigale το “Manuale del Made in Italy secondo Ducati”, ένα επετειακό εγχειρίδιο που αποτυπώνει τη φιλοσοφία, τις αξίες και τη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Παράλληλα, αποκαλύπτει σε παγκόσμια πρεμιέρα τη νέα Superleggera V4 Centenario Tricolore και ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων για το 2026, το οποίο θα κορυφωθεί με το World Ducati Week, από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου στο Misano.

Στην εκδήλωση, παρουσία του Adolfo Urso, υπουργού Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ιταλίας, του Προέδρου της Περιφέρειας Emilia-Romagna Michele De Pascale και του CEO της Ducati Claudio Domenicali, η ιταλική μάρκα έδωσε το στίγμα μιας χρονιάς με ισχυρό συμβολισμό αλλά και ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον. Το «Manuale del Made in Italy secondo Ducati», που επιμελήθηκαν οι Rampello & Partners σε συνεργασία με τη Ducati, αποτυπώνει τη φιλοσοφία που συνοδεύει τη μάρκα εδώ και έναν αιώνα: τεχνολογική υπεροχή, σχεδιαστική ταυτότητα, βιομηχανική ακρίβεια, προσήλωση στη λεπτομέρεια και βαθιά σύνδεση με τον τόπο και την αγωνιστική της κληρονομιά. Το εγχειρίδιο τελεί υπό την αιγίδα του ιταλικού Υπουργείου Επιχειρήσεων και παραγωγής, της Επιτροπής Leonardo και του Ιδρύματος Altagamma.

Η κορυφαία στιγμή της παρουσίασης ήταν η αποκάλυψη της Superleggera V4 Centenario Tricolore, ενός μοντέλου που ενσωματώνει με εντυπωσιακό τρόπο την τεχνογνωσία και το αγωνιστικό DNA της Ducati. Η μοτοσυκλέτα θα παραχθεί σε μόλις 100 αριθμημένες μονάδες και αποτελεί την κορυφαία έκφραση της Ducati σε μοτοσυκλέτα δρόμου. Είναι η πρώτη μοτοσυκλέτα παραγωγής στον κόσμο με σύστημα πέδησης που χρησιμοποιεί carbon-ceramic δίσκους και ανθρακονημάτινο πηρούνι προερχόμενο από το MotoGP, ενώ η μέγιστη ισχύς της φτάνει τους 228 ίππους. Η ειδική της χρωματική ταυτότητα είναι εμπνευσμένη από τη Ducati 750 F1, νικήτρια του Battle of the Twins στο Daytona το 1986 με τον Marco Lucchinelli, συνδέοντας συμβολικά το ένδοξο αγωνιστικό παρελθόν της μάρκας με τη σημερινή τεχνολογική της αιχμή.

Ο Claudio Domenicali, CEO της Ducati, δήλωσε: «Το εγχειρίδιο και η νέα Superleggera V4 Centenario Tricolore εκφράζουν δύο συμπληρωματικές πλευρές της ίδιας διαδρομής: τη μέθοδο και την πιο απτή εφαρμογή της. Μαζί αποτυπώνουν την ικανότητά μας να καινοτομούμε, τη διαρκή τεχνολογική μας αναζήτηση, την προσήλωση στη λεπτομέρεια, αλλά και τη σχεδιαστική μας κουλτούρα σε συνδυασμό με τον βαθύ μας δεσμό με τον τόπο και την κοινότητά μας».

Το επετειακό πρόγραμμα της Ducati για το 2026 περιλαμβάνει ακόμη το #WeRideAsOne στις 9 Μαΐου, το Lenovo Race of Champions με νέο format στο πλαίσιο του World Ducati Week, το V4 Elite Cup για ερασιτέχνες αναβάτες Panigale V4, καθώς και το V2 Future Champ Academy, το αγωνιστικό project της Ducati που έχει σχεδιαστεί για να ανακαλύπτει και να εξελίσσει νέα ταλέντα, προετοιμάζοντάς τα για τους αγώνες του αύριο. Στο πλαίσιο του World Ducati Week θα διεξαχθεί ο τρίτος γύρος του θεσμού, με free practice, qualifying και race. Στο επετειακό πρόγραμμα εντάσσονται επίσης ειδικές διαδρομές του Expedition Masters στην Ιταλία, ανανεωμένη εμπειρία στο Ducati Museum, podcast παραγωγής Chora Media, ντοκιμαντέρ παραγωγής Minerva Pictures, συνεργασία με τον καλλιτέχνη Ugo Nespolo και έκδοση επετειακού βιβλίου.

Ο εορταστικός κύκλος θα ολοκληρωθεί με την παρουσία της Ducati στην EICMA 2026, τη διεθνή έκθεση μοτοσυκλέτας του Μιλάνου, όπου η μάρκα θα παρουσιάσει ειδική έκθεση αφιερωμένη στην εκατονταετηρίδα της. Με αυτό το επετειακό πρόγραμμα, η Ducati δεν τιμά μόνο τα 100 χρόνια της ιστορίας της, αλλά επαναδιατυπώνει με σαφήνεια τη σύγχρονη διεθνή της ταυτότητα: μια Ducati που συνεχίζει να συνδυάζει τεχνολογία, design, αγωνιστικό πάθος και ιταλική αριστεία.