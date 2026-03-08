Δύο νέα ελαστικά για SUV από την General Tire

Η General Tire, με περισσότερα από 110 χρόνια ιστορίας στην ανάπτυξη ελαστικών υψηλής αντοχής και αξιοπιστίας, συνεχίζει να εξελίσσει τη σειρά Grabber δημιουργώντας δύο ακόμη μοντέλα για την κατηγορία των SUV: Το Grabber Cross A/S, ένα σύγχρονο all season ελαστικό, σχεδιασμένο για ευελιξία σε δρόμο και εκτός δρόμου, και το Grabber GT Plus, ένα προηγμένο θερινό ελαστικό που δίνει έμφαση στην άνεση, sτην ασφάλεια και sτην οικονομία καυσίμου στην καθημερινή οδήγηση.

Το νέο Grabber Cross A/S

Το νέο Grabber Cross A/S απευθύνεται σε οδηγούς SUV και crossover που θέλουν ένα ελαστικό ικανό να ανταποκρίνεται σε ποικίλες συνθήκες οδήγησης, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο all season ελαστικό, το οποίο συνδυάζει υψηλή σταθερότητα στην άσφαλτο με αξιόπιστη πρόσφυση σε χαλαρές επιφάνειες, όπως χώμα και χαλίκι.

Η σχεδίαση του πέλματος με τα χαρακτηριστικά εξαγωνικά μπλοκ και τις πολλαπλές ακμές πρόσφυσης εξασφαλίζει αποτελεσματικό κράτημα σε απαιτητικές επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει σταθερή και ασφαλή συμπεριφορά στην καθημερινή οδήγηση στον δρόμο.

Το Grabber Cross A/S φέρει τις σημάνσεις M+S και 3PMSF, γεγονός που επιβεβαιώνει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται και σε χειμερινές συνθήκες. Χάρη στην ανθεκτική κατασκευή του και τη σύγχρονη σύνθεση γόμας, αποτελεί ιδανική επιλογή για οδηγούς που κινούνται κυρίως σε αστικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αλλά θέλουν την ελευθερία να κινηθούν με αυτοπεποίθηση και εκτός δρόμου όταν το απαιτεί η διαδρομή. Παράλληλα, η σχεδίασή του το καθιστά κατάλληλο και για σύγχρονα ηλεκτρικά SUV, τα οποία απαιτούν ελαστικά με υψηλή αντοχή και σταθερότητα.

Από την άλλη πλευρά, το νέο Grabber GT Plus αποτελεί την ιδανική επιλογή για οδηγούς SUV που κινούνται κυρίως στην άσφαλτο αλλά και σε ήπιους χωματόδρομους και αναζητούν υψηλά επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και μεγάλης διάρκειας ζωής του ελαστικού. Το θερινό αυτό ελαστικό σχεδιάστηκε για να προσφέρει βελτιωμένη απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, με υψηλή πρόσφυση και σταθερότητα σε ταξίδι και καθημερινή μετακίνηση. Η προηγμένη σύνθεση γόμας με πυρίτιο συμβάλλει στη μείωση της αντίστασης κύλισης, γεγονός που μεταφράζεται σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, ενώ παράλληλα προσφέρει πολύ μεγάλο χιλιομετρικό ωφέλιμο.

Το νέο Grabber GT Plus

Με το Grabber GT Plus, η General Tire απευθύνεται σε οδηγούς που χρησιμοποιούν το SUV τους κυρίως για αστικές μετακινήσεις και ταξίδια σε αυτοκινητόδρομο, επιζητώντας άνεση, αθόρυβη κύλιση και αξιόπιστη συμπεριφορά σε όλες τις συνθήκες οδήγησης, εκτός από πολύ απαιτητικές χειμερινές συνθήκες.



Με την παρουσίαση των νέων Grabber Cross A/S και Grabber GT Plus, η General Tire ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σειρά Grabber, προσφέροντας λύσεις που καλύπτουν διαφορετικά προφίλ οδηγών και διαφορετικές ανάγκες χρήσης των σύγχρονων SUV. Δύο νέα ελαστικά που επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένα για πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Τα ελαστικά General Tire διατίθενται στην Ελλάδα μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της ΕΜΑ SΑ.