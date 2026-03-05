Δύο σταγόνες αλκοόλ στα λευκά ρούχα πριν το πλύσιμο: Το απλό κόλπο που βοηθά να παραμείνουν καθαρά

Τα λευκά υφάσματα έχουν την τάση να κιτρινίζουν με τον χρόνο και συχνά συγκρατούν βακτήρια ή δυσάρεστες οσμές που δεν απομακρύνονται πάντα με ένα απλό πλύσιμο στο πλυντήριο. Μια απλή και οικονομική λύση που προτείνουν ειδικοί στην οικιακή φροντίδα είναι η προσθήκη λίγων σταγόνων αιθυλικής αλκοόλης πριν από το πλύσιμο.

Δες πώς να εφαρμόσεις σωστά το απλό αυτό κόλπο για πιο καθαρά και λαμπερά λευκά ρούχα.