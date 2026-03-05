Υγεία πλύσιμο Ρούχα

Δύο σταγόνες αλκοόλ στα λευκά ρούχα πριν το πλύσιμο: Το απλό κόλπο που βοηθά να παραμείνουν καθαρά

Η σωστή φροντίδα των λευκών ρούχων δεν αφορά μόνο την εμφάνιση, αλλά και την υγιεινή τους.

Unsplash
Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τα λευκά υφάσματα έχουν την τάση να κιτρινίζουν με τον χρόνο και συχνά συγκρατούν βακτήρια ή δυσάρεστες οσμές που δεν απομακρύνονται πάντα με ένα απλό πλύσιμο στο πλυντήριο. Μια απλή και οικονομική λύση που προτείνουν ειδικοί στην οικιακή φροντίδα είναι η προσθήκη λίγων σταγόνων αιθυλικής αλκοόλης πριν από το πλύσιμο.

Δες πώς να εφαρμόσεις σωστά το απλό αυτό κόλπο για πιο καθαρά και λαμπερά λευκά ρούχα.

