Γιατί καλό είναι να αποφεύγεις το ντους όταν λειτουργεί το πλυντήριο ρούχων

Η ταυτόχρονη χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού από διαφορετικές συσκευές μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο υδραυλικό σύστημα του σπιτιού. Παρότι έτσι πιστεύεις ότι κερδίζεις χρόνο, στην πράξη μπορεί να προκαλέσεις απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του νερού. Σε πολλά σπίτια, ιδιαίτερα σε παλαιότερες κατοικίες, το ντους και το πλυντήριο ρούχων τροφοδοτούνται από την ίδια παροχή νερού. Όταν το πλυντήριο τραβάει νερό την ώρα που κάνεις μπάνιο, μπορεί να πέσει η πίεση ή να αλλάξει ξαφνικά η θερμοκρασία, κάτι που συχνά οδηγεί σε εναλλαγές ανάμεσα σε πολύ ζεστό και πολύ κρύο νερό.

Δες τι ακριβώς συμβαίνει στις σωληνώσεις όταν λειτουργούν ταυτόχρονα πλυντήριο και ντους και πώς μπορείς να αποφύγεις αυτά τα προβλήματα.