Πλύσιμο από την ανάποδη: Τα ρούχα που διατηρούνται περισσότερο σαν καινούργια

Μικρές αλλαγές στον τρόπο που βάζεις πλυντήριο μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη διάρκεια ζωής των ρούχων σου. Το πλύσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες και με πιο ήπιες στροφές βοηθά τα υφάσματα να διατηρούν την ποιότητά τους, όμως υπάρχει ακόμη ένα απλό τρικ που συχνά παραβλέπεται: να γυρίζεις ορισμένα ρούχα από την ανάποδη πριν μπουν στον κάδο. Τζιν, μπλούζες με στάμπες, σκούρα ρούχα αλλά και κομμάτια με κεντήματα ή ιδιαίτερες λεπτομέρειες φθείρονται πιο εύκολα όταν πλένονται κανονικά. Το μέσα-έξω προστατεύει τα χρώματα από το ξεθώριασμα, μειώνει την ταλαιπωρία στις στάμπες και βοηθά τα υφάσματα να παραμένουν σε καλύτερη κατάσταση για περισσότερο χρόνο.

Δες ποια ρούχα πρέπει να πλένεις πάντα από την ανάποδη για να τα διατηρείς σε άψογη κατάσταση περισσότερο καιρό.