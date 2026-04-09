Πλυντήριο ρούχων: Το πρόγραμμα «συνθετικά» σε οδηγεί σε λάθη χωρίς να το καταλαβαίνεις

Σχεδόν κάθε σύγχρονο πλυντήριο διαθέτει το πρόγραμμα «συνθετικά» ή «Easy Care», που υπόσχεται εύκολη φροντίδα και προστασία των ρούχων. Στην πράξη όμως, αυτή η ονομασία μπορεί να σε οδηγήσει σε επιλογές που δεν είναι οι σωστές για όλα τα υφάσματα.

Το πρόβλημα ξεκινά από την ίδια τη λογική του προγράμματος. Δεν έχει σχεδιαστεί για τα καθημερινά, ανθεκτικά ρούχα που φοράς πιο συχνά, αλλά για πιο ευαίσθητα υλικά που χρειάζονται πιο ήπια μεταχείριση. Αν το χρησιμοποιείς γενικά και αδιάκριτα, μπορεί να μην καθαρίζεις σωστά τα ρούχα σου ή, αντίθετα, να τα φθείρεις χωρίς λόγο.

Στην κατηγορία των «συνθετικών» ανήκουν κυρίως ρούχα που τσαλακώνονται εύκολα ή επηρεάζονται από έντονη πλύση, όπως πουκάμισα, λεπτές μπλούζες και υφάσματα από πολυεστέρα, βισκόζη ή μείγματα με βαμβάκι. Όταν πλένονται στο σωστό πρόγραμμα, διατηρούν καλύτερη υφή και συχνά χρειάζονται λιγότερο σιδέρωμα — αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η ιδανική επιλογή για τα πάντα.

