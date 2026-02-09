Τι μπορείς να βάλεις στο πλυντήριο των ρούχων για να τα απολυμάνεις

Τα ρούχα βγαίνουν καθαρά από το πλυντήριο, αλλά είναι όντως απολυμασμένα; Το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν πρόκειται για πετσέτες και εσώρουχα, όπου η καθαριότητα από μόνη της δεν αρκεί και ζητούμενο είναι η ουσιαστική υγιεινή. Σε αυτά τα είδη, ο στόχος δεν είναι απλώς να φύγουν οι λεκέδες ή οι οσμές, αλλά να περιοριστούν και τα μικρόβια που μπορεί να παραμένουν μετά το πλύσιμο. Κι εδώ αρχίζει η αμφιβολία για το αν ένας συνηθισμένος κύκλος στο πλυντήριο κάνει πραγματικά τη δουλειά.

Δες τι μπορείς να προσθέσεις στο πλυντήριο για να εξασφαλίσεις πραγματική απολύμανση, χωρίς να φθείρεις τα ρούχα σου.