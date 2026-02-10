Ένα ποτήρι νερό με χοντρό αλάτι στο ψυγείο: Το απλό κόλπο που μειώνει τις δυσάρεστες οσμές
Χωρίς χημικά και με ελάχιστο κόστος, ένα καθημερινό υλικό μπορεί να βοηθήσει να κρατήσεις το ψυγείο πιο «καθαρό» από μυρωδιές που επιμένουν.
Ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι άσχημες οσμές στο ψυγείο είναι η τοποθέτηση ενός ποτηριού με νερό και χοντρό αλάτι στο εσωτερικό του. Πρόκειται για ένα απλό κόλπο που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, χωρίς να απαιτεί ειδικά προϊόντα ή αρωματικά που μπορεί να αλλοιώσουν τη μυρωδιά των τροφίμων.
Δοκίμασε το απλό αυτό κόλπο και δες πώς μπορείς να κρατήσεις το ψυγείο σου πιο φρέσκο με μηδενικό κόστος.