Ένα ποτήρι νερό με χοντρό αλάτι στο ψυγείο: Το απλό κόλπο που μειώνει τις δυσάρεστες οσμές

Ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι άσχημες οσμές στο ψυγείο είναι η τοποθέτηση ενός ποτηριού με νερό και χοντρό αλάτι στο εσωτερικό του. Πρόκειται για ένα απλό κόλπο που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, χωρίς να απαιτεί ειδικά προϊόντα ή αρωματικά που μπορεί να αλλοιώσουν τη μυρωδιά των τροφίμων.

Δοκίμασε το απλό αυτό κόλπο και δες πώς μπορείς να κρατήσεις το ψυγείο σου πιο φρέσκο με μηδενικό κόστος.