Οκτώ τροφές-σύμμαχοι κατά της φλεγμονής που αξίζει να βάλεις στο καθημερινό σου μενού

Ορισμένα τρόφιμα λειτουργούν προστατευτικά, συμβάλλοντας στη μείωση της χρόνιας φλεγμονής και στη συνολική ενίσχυση της υγείας, ενώ άλλα μπορούν να την επιδεινώσουν.



Όπως εξηγεί η δρ Priya Reddy, ρευματολόγος στο Southwest Florida Rheumatology στην περιοχή Tampa Bay και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Association of Women in Rheumatology, τα λεγόμενα αντιφλεγμονώδη τρόφιμα περιέχουν φυσικές βιοδραστικές ουσίες που βοηθούν το σώμα να περιορίσει ή να αντιμετωπίσει τις φλεγμονώδεις διεργασίες.

Δες ποιες είναι οι οκτώ τροφές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην υγεία σου.