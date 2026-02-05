Το πιο ερωτικό φρούτο είναι το πιο «βρόμικο» - Ποια χημικά χρησιμοποιούνται στην καλλιέργειά του

Το κατεξοχήν φρούτο του Αγίου Βαλεντίνου, οι φράουλες, είναι ένα από τα πιο γευστικά και θρεπτικά που υπάρχουν. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, καλλιεργούνται σε θερμοκήπια, αλλά και σε έναν βαθμό εισάγονται από χώρες όπως η Ισπανία, η Αίγυπτος ή το Μαρόκο, που έχουν πιο ζεστό χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμες όλο τον χρόνο.

Τα διατροφικά οφέλη

Από διατροφική άποψη, οι φράουλες ξεχωρίζουν κυρίως για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C, συχνά μεγαλύτερη ακόμη και από αυτή των εσπεριδοειδών. Παράλληλα περιέχουν φυτικές ίνες, φολικό οξύ και πληθώρα φυτοχημικών ουσιών, όπως ανθοκυανίνες και φλαβονοειδή, που συνδέονται με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Το θερμιδικό τους φορτίο είναι χαμηλό, γεγονός που τις καθιστά ελκυστικές για δίαιτες ελέγχου βάρους.

Οι μελέτες τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι η συχνή κατανάλωσή τους μπορεί να έχει θετική επίδραση και στην καρδιαγγειακή. Έχει συσχετιστεί με βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ, μείωση δεικτών φλεγμονής και καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα βιοδραστικά συστατικά τους βοηθούν στη βελτίωση του μεταβολισμού του σακχάρου, κάτι που τις καθιστά ενδιαφέρουσες και για άτομα με μεταβολικό σύνδρομο.

Γιατί χρειάζεται μέτρο στην κατανάλωση

Ωστόσο, η εικόνα είναι αρκετά πιο σύνθετη. Οι φράουλες περιέχουν φυσικά σάκχαρα και σε μεγάλες ποσότητες, μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του γλυκαιμικού φορτίου, ειδικά όταν συνδυάζονται με ζάχαρη, σιρόπια ή γλυκά. Για τα περισσότερα υγιή άτομα αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά όσοι έχουν διαβήτη ή προδιαβήτη χρειάζεται να προσέχουν την ποσότητα αλλά και το πλαίσιο κατανάλωσης.

Unsplash

Τι φυτοφάρμακα περιέχουν

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό γύρω από τις φράουλες αφορά τον τρόπο καλλιέργειάς τους. Πρόκειται για ένα φρούτο ιδιαίτερα ευαίσθητο σε μύκητες, έντομα και ασθένειες, με αποτέλεσμα η εντατική παραγωγή να βασίζεται συχνά στη χρήση φυτοφαρμάκων. Η πίεση για υψηλά αποθέματα, ειδικά σε μεγάλες αγορές, και κατ’ επέκταση η χρήση θερμοκηπίων εντείνουν αυτό το φαινόμενο.

Πιο συγκεκριμένα, για την παραγωγή φράουλας χρησιμοποιούνται:

Εντομοκτόνα για την καταπολέμηση αφίδων (imidacloprid, spinosad) Ζιζανιοκτόνα για την εξάλειψη ανεπιθύμητων ζιζανίων (pendimethalin) Μυκητοκτόνα για την προστασία από ωίδιο, βοτρύτη και φυτόφθορα (cyprodinil, θειικός χαλκός, boscalid)

Δεν είναι τυχαίο ότι οι φράουλες εμφανίζονται συστηματικά ψηλά σε λίστες τροφίμων με υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι «επικίνδυνες», αλλά ότι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να φέρουν ίχνη πολλών διαφορετικών ουσιών, ακόμη κι αν αυτές βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων ασφαλείας.

Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι το σχολαστικό πλύσιμο αρκεί για να λύσει το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, το απλό πλύσιμο με νερό μπορεί να μειώσει μέρος των επιφανειακών υπολειμμάτων, αλλά δεν εξαλείφει πλήρως ουσίες που έχουν απορροφηθεί από τον καρπό.

Τι πρέπει να κάνετε σε αυτή την περίπτωση

1. Πλύσιμο με άφθονο νερό

Πλύνετέ τες κάτω από τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 30-60 δευτερόλεπτα.

Τρίψτε τες απαλά με τα χέρια μας ή με μια μαλακή βούρτσα για να απομακρύνετε τα υπολείμματα χημικών από την επιφάνειά τους.

2. Μούλιασμα σε νερό με μαγειρική σόδα

Προσθέστε μία κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα σε 1 λίτρο νερό.

Αφήστε τις φράουλες να μουλιάσουν για 10-15 λεπτά.

Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Η επιλογή βιολογικών φραουλών είναι η πιο ασφαλής, όμως και εδώ η εικόνα χρειάζεται αποσαφήνιση. Στις βιολογικές καλλιέργειες εφαρμόζονται λιγότερα και διαφορετικά φυτοπροστατευτικά μέσα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εντελώς απαλλαγμένες από υπολείμματα. Διατροφικά, οι διαφορές μεταξύ βιολογικών και συμβατικών φραουλών είναι μικρές, ενώ το βασικό πλεονέκτημα αφορά κυρίως τη χαμηλότερη έκθεση σε συνθετικά φυτοφάρμακα

Στην πράξη, οι φράουλες μπορούν να αποτελούν μέρος μιας υγιεινής διατροφής, αρκεί να καταναλώνονται με μέτρο, να πλένονται σωστά και να προέρχονται από καλλιέργειες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Είναι ένα φρούτο με πραγματικά οφέλη, αλλά και με πραγματικές προκλήσεις, που απαιτεί ενημερωμένη και όχι φοβική προσέγγιση.