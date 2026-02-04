Πατατάκια: Ο ένας τρόπος να τα απολαμβάνεις χωρίς ενοχές

Τα πατατάκια ανήκουν στα αλμυρά, επεξεργασμένα σνακ που οι διατροφολόγοι συνιστούν να περιορίζονται, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε αλάτι, λιπαρά και θερμίδες. Η συχνή κατανάλωσή τους έχει συνδεθεί με επιβαρυντικές επιπτώσεις για την υγεία, γι’ αυτό και σπάνια θεωρούνται «αθώα» επιλογή. Αν, ωστόσο, δυσκολεύεσαι να τα αφαιρέσεις πλήρως από τη διατροφή σου, ο τρόπος κατανάλωσης παίζει καθοριστικό ρόλο. Έρευνα του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια έδειξε ότι όταν αλμυρά σνακ, όπως τα πατατάκια, συνοδεύονται από ντιπ ή σάλτσες, οι άνθρωποι τείνουν να καταναλώνουν έως και 77% περισσότερες θερμίδες.

