Πατατάκια: Ο ένας τρόπος να τα απολαμβάνεις χωρίς ενοχές
Οι ειδικοί τα κατατάσσουν στα τρόφιμα που καλό είναι να καταναλώνονται σπάνια, όμως υπάρχει ένας κανόνας που μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Τα πατατάκια ανήκουν στα αλμυρά, επεξεργασμένα σνακ που οι διατροφολόγοι συνιστούν να περιορίζονται, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε αλάτι, λιπαρά και θερμίδες. Η συχνή κατανάλωσή τους έχει συνδεθεί με επιβαρυντικές επιπτώσεις για την υγεία, γι’ αυτό και σπάνια θεωρούνται «αθώα» επιλογή. Αν, ωστόσο, δυσκολεύεσαι να τα αφαιρέσεις πλήρως από τη διατροφή σου, ο τρόπος κατανάλωσης παίζει καθοριστικό ρόλο. Έρευνα του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια έδειξε ότι όταν αλμυρά σνακ, όπως τα πατατάκια, συνοδεύονται από ντιπ ή σάλτσες, οι άνθρωποι τείνουν να καταναλώνουν έως και 77% περισσότερες θερμίδες.
Δες ποια απλή αλλαγή μειώνει τις θερμίδες και κάνει τα πατατάκια λιγότερο επιβαρυντικά.