Γι’ αυτό λάτρευε το σπανάκι ο Ποπάυ: Τι προσφέρει στον οργανισμό και πότε χρειάζεται προσοχή

Το σπανάκι, αυτό το φυλλώδες πράσινο λαχανικό, ξεχωρίζει για τη διατροφική του αξία και έχει σταθερή θέση στη μεσογειακή διατροφή. Στην ελληνική κουζίνα πρωταγωνιστεί σε κλασικές συνταγές, όπως η σπανακόπιτα, αλλά και σε καθημερινά πιάτα όπως το σπανακόρυζο, είτε σκέτο είτε με θαλασσινά, ενώ συχνά καταναλώνεται και ωμό σε δροσερές σαλάτες. Η θρεπτική του αξία είναι μεγάλη και γι’ αυτό θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμο τρόφιμο, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο και στον σωστό συνδυασμό. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, σε ένα μόνο φλιτζάνι σπανάκι περιέχονται σημαντικά θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του οργανισμού.

Δες αναλυτικά τι περιέχει το σπανάκι και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να το αποφεύγεις.