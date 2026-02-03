Οι καλύτεροι και οι χειρότεροι συνδυασμοί τροφών - Δεν θα πιστέψεις ποιος είναι πρώτος στη λίστα

Η σωστή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών δεν εξαρτάται μόνο από τις τροφές που επιλέγεις, αλλά και από τον τρόπο που τις καταναλώνεις. Αυτό που συχνά θεωρείται απλή υπόθεση αποδεικνύεται πιο σύνθετο, καθώς το σώμα δεν απορροφά όλα τα θρεπτικά στοιχεία με τον ίδιο τρόπο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συνδυασμοί τροφίμων παίζουν καθοριστικό ρόλο στη βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών. Κάποιοι συνδυασμοί ενισχύουν την απορρόφηση «κλειδωμένων» στοιχείων, ενώ άλλοι μπορούν να τη μειώσουν σημαντικά, ακόμα κι αν η διατροφή θεωρείται κατά τα άλλα ισορροπημένη.

Δες ποιοι συνδυασμοί βοηθούν και ποιοι σαμποτάρουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών στην καθημερινή σου διατροφή.