Μύρτιλα: Γιατί ωφελούν την καρδιά, τον μεταβολισμό και το πεπτικό σύστημα

Τα blueberries (άγρια μύρτιλα) είναι μικρά σε μέγεθος, αλλά τεράστια σε διατροφική αξία, σύμφωνα με νέα μελέτη. Η επιστημονική ανασκόπηση συγκεντρώνει δεδομένα δεκαετιών και εξετάζει πώς η συστηματική κατανάλωσή τους μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας, του μεταβολισμού, της λειτουργίας του εντέρου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και της εγκεφαλικής λειτουργίας. Τα πιο σταθερά και τεκμηριωμένα ευρήματα αφορούν την καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Η ανασκόπηση δημοσιεύτηκε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό διατροφής Critical Reviews in Food Science and Nutrition και βασίστηκε σε αποτελέσματα από 12 κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 24 ετών σε τέσσερις διαφορετικές χώρες. Οι μελέτες αυτές εξέτασαν δείκτες που σχετίζονται με τη λεγόμενη καρδιομεταβολική υγεία, όπως η αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, το σάκχαρο στο αίμα και η ελαστικότητα των αγγείων. Παράλληλα, οι ερευνητές ανέλυσαν δεκάδες άλλες μελέτες που διερευνούσαν πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς.

Σταθερά οφέλη για τα αιμοφόρα αγγεία

Όπως αναφέρεται στο SciTechDaily, το πιο ξεκάθαρο και επαναλαμβανόμενο εύρημα αφορά τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. Σε πολλές από τις μελέτες, η κατανάλωση άγριων μύρτιλων συνδέθηκε με καλύτερη ενδοθηλιακή λειτουργία, δηλαδή με την ικανότητα των αγγείων να χαλαρώνουν και να ανταποκρίνονται σωστά στις ανάγκες του οργανισμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ορισμένα αποτελέσματα καταγράφηκαν ακόμη και λίγες ώρες μετά την κατανάλωση μιας μερίδας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα οφέλη ενισχύθηκαν έπειτα από εβδομάδες ή μήνες τακτικής πρόσληψης.

Ο ρόλος του εντέρου και του μικροβιώματος

Πέρα όμως από την καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος, οι ερευνητές στρέφουν το ενδιαφέρον τους και στο έντερο. Τα άγρια μύρτιλα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και πολυφαινόλες, ουσίες που σε μεγάλο βαθμό δεν απορροφώνται στο λεπτό έντερο, αλλά φτάνουν σχεδόν ακέραιες στο παχύ έντερο. Εκεί, το μικροβίωμα τις μετατρέπει σε μεταβολίτες που μπορούν να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος και να επηρεάσουν τη συνολική υγεία. Σε κλινική μελέτη έξι εβδομάδων, παρατηρήθηκε αύξηση ωφέλιμων βακτηρίων σε άτομα που κατανάλωναν καθημερινά άγρια μύρτιλα.

Η επίδραση αυτή στο μικροβίωμα φαίνεται να λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλους μηχανισμούς και να εξηγεί κατά ένα μέρος τα καρδιομεταβολικά οφέλη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σημαντικό ποσοστό των δραστικών ουσιών που ανιχνεύονται στο αίμα μετά την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε πολυφαινόλες προέρχεται τελικά από τη δράση των εντερικών μικροβίων. Ωστόσο, τονίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να κατανοηθεί πλήρως ποιοι άνθρωποι ευνοούνται περισσότερο και υπό ποιες συνθήκες.

Η ανασκόπηση εξετάζει επίσης δεδομένα που συνδέουν τα άγρια μύρτιλα με τη γνωστική λειτουργία, κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Σε ορισμένες παρεμβατικές μελέτες καταγράφηκαν βελτιώσεις στην ταχύτητα σκέψης και στη μνήμη, είτε μετά από μία μόνο κατανάλωση είτε ύστερα από μακροχρόνια πρόσληψη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να σχετίζονται έμμεσα με τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και τη συνολική μεταβολική υγεία.

Πόση ποσότητα χρειάζεται στην καθημερινότητα

Όσον αφορά την ποσότητα, τα περισσότερα οφέλη παρατηρήθηκαν με ρεαλιστικές και εύκολα εφαρμόσιμες μερίδες. Περίπου ένα φλιτζάνι άγρια μύρτιλα την ημέρα, σε φρέσκια ή κατεψυγμένη μορφή, φαίνεται να αρκεί για να προσφέρει θετικές επιδράσεις. Επειδή συνήθως διατίθενται κατεψυγμένα, μπορούν συμπεριληφθούν σε γεύματα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, π.χ. σε γιαούρτι, βρώμη, σαλάτες ή smoothies. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα άγρια μύρτιλα δεν αποτελούν «θαυματουργή» λύση, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή με πολλαπλά οφέλη.