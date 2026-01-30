Η συστηματική κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα, ακόμη και μικρές ποσότητες –όπως δύο φέτες ζαμπόν την ημέρα– μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο κατά περίπου 15%. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη πάνω στο θέμα, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και τη συμμετοχή περίπου δύο εκατομμυρίων ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Η έρευνα χαρτογραφεί με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση κρέατος και τον διαβήτη τύπου 2, μια νόσο που αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία διεθνώς.

Δες τι δείχνουν αναλυτικά τα δεδομένα και ποιες διατροφικές αλλαγές μειώνουν τον κίνδυνο.