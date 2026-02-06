Πώς το ξύδι επηρεάζει τον μεταβολισμό της γλυκόζης και το σωματικό βάρος

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη στροφή προς προϊόντα φυσικής προέλευσης για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, συχνά χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Όπως επισημαίνει η Έλενα Πέτσιου, Διευθύντρια Παθολόγος – Διαβητολόγος στο Metropolitan Hospital, η τάση αυτή τροφοδοτείται από παραδοσιακές αντιλήψεις, την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο και τη διάχυτη πεποίθηση ότι οι «φυσικές λύσεις» είναι πιο ασφαλείς και ακίνδυνες.

Ιδιαίτερα οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, που συχνά δυσκολεύονται να περιορίσουν την ημερήσια θερμιδική πρόσληψη, στρέφονται συχνότερα σε συμπληρώματα και φυτικά προϊόντα που υπόσχονται απώλεια βάρους και καλύτερο μεταβολικό έλεγχο. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει και το ξύδι, το οποίο παρουσιάζεται συχνά ως απλό και φυσικό βοήθημα.

Δες τι πραγματικά δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα και ποιος είναι ο ρόλος του ξυδιού στον μεταβολισμό.