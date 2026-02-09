Φάε φρούτα, όσπρια και ψάρια για να αποφύγεις το εγκεφαλικό - ειδικά αν είσαι γυναίκα

Μια σχετικά απλή αλλαγή στη διατροφή φαίνεται πως σχετίζεται με αισθητά μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου στις γυναίκες, σύμφωνα με νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσες ακολουθούσαν με συνέπεια ένα πρότυπο τύπου μεσογειακής διατροφή παρουσίαζαν σημαντικά λιγότερα εγκεφαλικά, τόσο τα πιο συνηθισμένα ισχαιμικά όσο και τα πιο σοβαρά αιμορραγικά. Αν και τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν άμεση αιτιώδη σχέση, ενισχύουν τη σύνδεση ανάμεσα στις καθημερινές διατροφικές επιλογές και τη μακροχρόνια υγεία του εγκεφάλου.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurology Open Access της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας και βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερες από 100.000 γυναίκες χωρίς ιστορικό εγκεφαλικού στην αρχή της έρευνας. Οι συμμετέχουσες παρακολουθήθηκαν για πάνω από δύο δεκαετίες, διάστημα που επέτρεψε στους επιστήμονες να καταγράψουν με ακρίβεια τη συχνότητα και το είδος των εγκεφαλικών επεισοδίων που εκδηλώθηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Η διατροφή και ο κίνδυνος εγκεφαλικού

Όπως αναφέρεται στο SciTechDaily, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γυναίκες που ακολουθούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή είχαν συνολικά 18% μικρότερο κίνδυνο να υποστούν οποιοδήποτε είδος εγκεφαλικού. Ο κίνδυνος για ισχαιμικό εγκεφαλικό —το πιο συχνό, που προκαλείται από απόφραξη της ροής αίματος στον εγκέφαλο— ήταν μειωμένος κατά 16%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η μείωση κατά 25% στον κίνδυνο αιμορραγικού εγκεφαλικού, το οποίο προκαλείται από αιμορραγία στον εγκέφαλο και συχνά έχει βαρύτερες συνέπειες.

Η μεσογειακή διατροφή, όπως ορίστηκε στη μελέτη, βασίζεται στην αυξημένη κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, οσπρίων, ψαριών, δημητριακών ολικής άλεσης και ελαιολάδου. Παράλληλα, περιορίζει το κόκκινο κρέας, τα γαλακτοκομικά και τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Οι συμμετέχουσες βαθμολογήθηκαν με κλίμακα από το μηδέν έως το εννέα, ανάλογα με το πόσο κοντά βρισκόταν η διατροφή τους σε αυτό το πρότυπο.

Τι έδειξε η 20ετής παρακολούθηση

Περίπου το 30% των γυναικών συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία, από έξι έως εννέα μονάδες, ενώ το 13% βρέθηκε στην κατώτερη κατηγορία, με μηδέν έως δύο μονάδες. Κατά τη διάρκεια της μέσης παρακολούθησης των 21 ετών, καταγράφηκαν συνολικά 4.083 εγκεφαλικά επεισόδια. Από αυτά, τα 3.358 ήταν ισχαιμικά και τα 725 αιμορραγικά, επιτρέποντας στους ερευνητές να εξετάσουν ξεχωριστά τους δύο βασικούς τύπους.

Ακόμη και όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού, όπως το κάπνισμα, η φυσική δραστηριότητα και η υπέρταση, η συσχέτιση παρέμεινε ισχυρή. Όπως σημειώνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Sophia S. Wang, τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι η υγιεινή διατροφή αποτελεί βασικό πυλώνα πρόληψης, ιδιαίτερα για παθήσεις με τόσο σοβαρές συνέπειες όσο το εγκεφαλικό.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα στην πράξη

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη βασίστηκε σε ερωτηματολόγια και πρόκειται για παρατηρητική έρευνα, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί πως η διατροφή από μόνη της αποτρέπει τα εγκεφαλικά. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα προσθέτουν ακόμη ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της μεσογειακής διατροφής ως μακροχρόνιας πρακτικής για την υγεία του εγκεφάλου και του καρδιαγγειακού συστήματος.