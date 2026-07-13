Δυο ξένοι στο ίδιο εντευκτήριο

Ώρα 12.30. Μια ανάσα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση μιας ακόμη παραίτησης - αυτή τη φορά του Συμεών Κεδίκογλου - από το βουλευτικό αξίωμα.

Το μέρος: Το εντευκτήριο της Βουλής το οποίο, συνήθως, σφύζει από ζωή και πειράγματα μεταξύ των «300».



Πρωταγωνιστές του.. άβολου ενσταντανέ: Οι μέχρι πρότινος «σύντροφοι» Παύλος Πολάκης και Κώστας Ζαχαριάδης.



Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο αψύς Σφακιανός και βασικός διεκδικητής του τιμονιού του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονταν στη μια άκρη, τέρμα αριστερά της αίθουσας.

Λιγοστά μέτρα παραπέρα, στον καναπέ που βρίσκεται στα δεξιά, κάθονταν ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε από το κόμμα με το βλέμμα στραμμένο στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.



Παύλος Πολάκης και Κώστας Ζαχαριάδης δεν αντάλλαξαν ούτε κουβέντα αλλά ούτε και βλέμμα, με τον έναν να τρώει το πρωινό του και το δεύτερο να μιλά στο τηλέφωνο, έχοντας γυρισμένη την πλάτη.



Η γλώσσα του σώματος αλλά και η παγωμάρα που επικρατούσε, τα έλεγε όλα.

Δεν έχουν περάσει ωστόσο παρά λίγες εβδομάδες από όταν οι δυο άνδρες αρπάχτηκαν έξω από την Ολομέλεια, με αφορμή συνέντευξη του τότε πορτ παρόλ του ΣΥΡΙΖΑ.



Από την εχθρότητα στην απάθεια. Εξάλλου, όπως λένε, το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος, αλλά η αδιαφορία…

