Δύσκολη Δευτέρα για το Μέγαρο Μαξίμου

Πάντως, δεν ήταν μια «καλή Δευτέρα» η χθεσινή για το Μέγαρο Μαξίμου.

Η καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου - όσο και εάν προσπάθησε η κυβέρνηση να υποβαθμίσει το βάθος και το βάρος του αδικήματος - δεν ήταν μια στιγμή που έφερε... χαμόγελα στην πρωθυπουργική έδρα.

Ελάχιστες ώρες αργότερα, έφτασε από τις Βρυξέλλες η είδηση για το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για υπόθεση άμεσα σχετιζόμενη με το Qatargate.

Τα δυο περιστατικά άσχετα μεταξύ τους. Αλλά η εξέλιξή τους έρχεται σε μια στιγμή που οι κυβερνητικοί επιχειρούν να βγάλουν υπουργούς και στελέχη στο δρόμο για να κινητοποιήσουν τον κομματικό μηχανισμό, να αναδείξουν το κυβερνητικό έργο και να απεμπλακούν από τη σκανδαλολογία του περασμένου διαστήματος. Μια καταδίκη στελεχών της ΝΔ ήταν το τελευταίο που χρειαζόταν τη δεδομένη στιγμή το ΜΜ.

Οπότε, σίγουρα η χθεσινή δεν ήταν μια «καλή Δευτέρα» για το Μέγαρο Μαξίμου.