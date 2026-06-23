Υπόθεση Αβραμόπουλου: Πού θα λογοδοτήσει μετά την άρση ασυλίας - Μένει στις εξηγήσεις του το Μαξίμου

Στη γνώριμη, ιδίως κατά τη δεύτερη 4ετία, φάση της διαχείρισης κρίσεων εισήλθε χθες το Μέγαρο Μαξίμου μετά την έκδοση από τις Βελγικές αρχές εντάλματος σύλληψης για τον πρώην Επίτροπο και νυν βουλευτή, Δημήτρη Αβραμόπουλο, σχετικά με την υπόθεση διαφθοράς QatarGate μέσω της ΜΚΟ του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, Fight Impunity.

Άμεσα, πάντως, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απέρριψε τις περιγραφόμενες κατηγορίες και επέμεινε ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό ήταν νόμιμη, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δη της προέδρου της, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, αλλά και πλήρως φορολογημένη.

«Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο», αναφέρει χαρακτηριστικά σε γραπτή του δήλωση ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Σύμφωνα με το τυπικό της διαδικασίας, μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης από την Βελγική Δικαιοσύνη, η Βουλή καλείται να άρει την ασυλία του κ. Αβραμόπουλου. Πάντως, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να επικαλεστεί την ασυλία του και αυτό θα αποτυπωθεί σήμερα, καθώς κατά πληροφορίες θα πάει στη Βουλή.

Που θα λογοδοτήσει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

Ωστόσο, ασαφές παραμένει ακόμη κατά πόσον ο πρώην Επίτροπος θα λογοδοτήσει στις ελληνικές ή τις βελγικές αρχές. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ελληνικού Συντάγματος, απαγορεύεται απολύτως η έκδοση Έλληνα υπηκόου σε ξένο κράτος για να δικαστεί ή να εκτίσει ποινή.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (π.χ. εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης) για συγκεκριμένα σοβαρά αδικήματα και υπό αυστηρές δικονομικές προϋποθέσεις, καθώς και για εγκλήματα κατά του Διεθνούς Δικαίου.

«Ικανοποιητικές οι εξηγήσεις του»

Σε κάθε περίπτωση η είδηση για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου είχε γίνει γνωστή στο Μέγαρο Μαξίμου αρκετές ώρες, προτού διαρρεύσει. Ακολούθως, στις επικοινωνίες ανάμεσα σε επιτελείς στην πρωθυπουργική έδρα και τον κ. Αβραμόπουλο, αλλά και στις συσκέψεις, που πραγματοποιήθηκαν, σχηματίζεται η εικόνα ότι οι εξηγήσεις, που παρέχει ο πρώην Επίτροπος είναι ικανοποιητικές. Ως εκ τούτου και για την ώρα τουλάχιστον ο FLASH είναι σε θέση να γνωρίζει ότι δεν τίθεται θέμα απόσυρσης του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τα γαλάζια ψηφοδέλτια.