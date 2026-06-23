Υπόθεση Αβραμόπουλου: «Θα μας πάνε όλους φυλακή...» λένε οι νεοδημοκράτες

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Γρήγορα θα διαβιβαστεί, όπως μαθαίνω, ο φάκελος Αβραμόπουλου στη Βουλή προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την άρση ασυλίας.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για να εισηγηθεί την άρση ή μη της ασυλίας και ακολουθεί η Ολομέλεια με ονομαστική ψηφοφορία. Από χθες ο κ. Αβραμόπουλος έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας.

Κατά τα άλλα χθες στη Βουλή, πρέπει να σας πω, ότι οι περισσότεροι νεοδημοκράτες υποδέχθηκαν κάπως σκωπτικά την είδηση για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του κ. Αβραμόπουλου. «Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα μας βάλουν όλους στη φυλακή», έλεγε ένας εξ' αυτών.

Και κάτι άλλο που επίσης συζητήθηκε έντονα χθες στους διαδρόμους της Βουλής.

Η σιωπή του ΠΑΣΟΚ για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Υπό την έννοια ότι πλέον η Χαριλάου Τρικούπη βγάζει ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη ακόμη και για την αλλαγή της φοράς του ανέμου.

Αλλά χθες, τίποτα. Τσιμουδιά.

Με την υπόθεση του Qatargate οι πασόκοι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και πώς αλλιώς να ήταν όταν έχει προηγηθεί η υπόθεση της Εύας Καϊλή.