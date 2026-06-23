Σε τεντωμένο σχοινί ο ΣΥΡΙΖΑ: 70+1 υπογραφές δίνουν «σήμα» στον Φάμελλο

Την Παρασκευή, το αργότερο, θα κατατεθούν στην γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70+1 υπογραφές μελών της κεντρικής επιτροπής που θα ζητούν μια νέα συνεδρίαση. Και φυσικά, ως ορίζει το καταστατικό και συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας δυο ημέρες πριν.

Μια νέα κόντρα έχει ανοίξει ανάμεσα στη μειοψηφία και στον Σωκράτη Φάμελλο καθώς οι υπογράφοντες ζητούν επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο στήριξης του κόμματος Τσίπρα. Δηλαδή, με ποιον τρόπο, ο πρόεδρος του κόμματος σκέφτεται να ενισχύσει πρακτικά την προηγούμενη απόφαση της κεντρικής επιτροπής.

Πολλοί θεωρούν πως πίσω από αυτή την κίνηση -των 70+1 υπογραφών- διότι τόσους καθορίζει το καταστατικό, κρύβεται η προσπάθεια να οδηγηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος σε παραίτηση. Ακόμη και αν αυτό είναι το ζητούμενο, τα «βήματα θα είναι αργά αλλά σταθερά», όπως σημείωνε και υψηλόβαθμος παράγοντας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συγκέντρωση υπογραφών ένα πρώτο σαφές μήνυμα προς την ηγεσία

Η συγκέντρωση υπογραφών (λέγεται πως είναι αρκετά περισσότεροι) είναι ένα πρώτο σαφές μήνυμα προς την ηγεσία. Σαφές, διότι, υποβόσκει η αμφισβήτηση προς την τελευταία απόφαση αφού, ο Αλέξης Τσίπρας, την επόμενη, το ξεκαθάρισε πως «δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με κόμματα».

Σύμφωνα με πληροφορίες η προοπτική της διοργάνωσης έκτακτου συνεδρίου, προσώρας αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, όμως, η αλλαγή της προηγούμενης απόφασης. Αφού, όπως λέγεται, και οι ισορροπίες έχουν αλλάξει αλλά και πολλά μέλη έχουν ήδη αποχωρήσει προς Αμαλίας πλευρά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται κυριολεκτικά σε ένα τεντωμένο σχοινί, με το χάος να είναι κάτω από τα πόδια του. Παρά το γεγονός πως επισήμως διαρρέεται πως ο Σωκράτης Φάμελλος θα εκπροσωπήσει το κόμμα στη ΔΕΘ, αυτό, αρκετοί, το χαρακτηρίζουν ως «όνειρο θερινής νυκτός». Είναι κοινή η εκτίμηση πως ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη ΔΕΘ, δύσκολα θα συνεχίσει να υπάρχει. Είτε εν τοις πράγμασι -θα έχουν φύγει, μέλη, στελέχη, βουλευτές- είτε δια της επισήμου αποφάσεως.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν κατατεθούν την Παρασκευή οι υπογραφές, η συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής θα οριστεί για τις 11 Ιουλίου, αφού το καταστατικό ορίζει το εύλογο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε ημερών…