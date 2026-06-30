O Πολάκης ζητά την παραίτηση Φάμελλου - «Θα είμαι παρών...»

Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου ζητά με παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης.

Η κίνηση του κ. Πολάκη έρχεται στον απόηχο της κίνησης στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του FLASH για τις παρασκηνιακές κινήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη προκειμένου το κόμμα να οδηγηθεί σε Συνέδριο.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

1.⁠ ⁠Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

2.⁠ ⁠Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)

3.⁠ ⁠Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:

α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

4.⁠ ⁠Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Παύλος Πολάκης μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προφανως ΟΧΙ ανεξαρτητος βουλευτης