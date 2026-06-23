Qatargate: Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Αβραμόπουλου -Τα 3 αδικήματα στη βελγική δικογραφία

Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014–2019), Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ένταλμα αναφέρεται ταξίδι που έκανε ο κ. Αβραμόπουλος με τα παιδιά του στο Κατάρ. Επίσης, ότι με προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η βίζα για ευρωπαίους πολίτες στο Κατάρ και ότι ήταν ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Το ένταλμα, που εκδόθηκε από τον ανακριτή Βρυξελλών, είναι για να δώσει εξηγήσεις για 3 αδικήματα:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δημόσια Διαφθορά

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν: