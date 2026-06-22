Qatargate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και αίτημα άρσης ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Νέες, εξελίξεις σημειώνονται στο σκάνδαλο QatarGate , καθώς η βελγική Δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Επίτροπο της ΕΕ, Δημήτρη Αβραμόπουλο, ζητώντας παράλληλα την άρση της ασυλίας του προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συμμετοχή του στην ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι και οι αμοιβές που έλαβε. Από την πλευρά του, ο κ. Αβραμόπουλος ξεκαθαρίζει πως όλα τα ποσά έχουν δηλωθεί νόμιμα στο Πόθεν Έσχες και στην Εφορία.

Το ένταλμα της βελγικής Δικαιοσύνης



Το εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ.Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από τη Βουλή της ασυλίας του.

Για το λόγο αυτό ο φάκελος με τα στοιχεία από τις Βελγικές αρχές διαβιβάζεται άμεσα από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα φτάσει στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές του Βελγίου, ζητείται η άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου ώστε ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας να κληθεί και να καταθέσει επίσημα.



Η εμπλοκή του σχετίζεται με τη συμμετοχή του στην ΜΚΟ "Fight Impunity", την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι —κεντρικό πρόσωπο στο πολύκροτο σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί και η Εύα Καϊλή. Οι βελγικές Αρχές υποστηρίζουν ότι ο κ. Αβραμόπουλος έλαβε χρήματα που προέρχονταν από «εγκληματικό δίκτυο».

Η απάντηση Αβραμόπουλου: «Όλα δηλωμένα στο Πόθεν Έσχες»



Απαντώντας άμεσα στις κατηγορίες, ο πρώην Επίτροπος τονίζει ότι η δραστηριότητά του ήταν πλήρως διαφανής και νόμιμη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αβραμόπουλος στις 19 Δεκεμβρίου του 2022 δήλωνε σχετικά: «Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.



Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.



Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.



Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)



Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.



Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.



Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».