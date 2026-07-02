Έρχεται ηλιακή έκλειψη τον Αύγουστο - Πώς θα είναι ορατή σε ΗΠΑ και Καναδά

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC Sky At Night Magazine, μια νέα ηλιακή έκλειψη αναμένεται να είναι ορατή στη Βόρεια Αμερική στις 12 Αυγούστου , προσφέροντας στους κατοίκους των ΗΠΑ και του Καναδά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο.

Τι θα δουν οι θεατές στη Βόρεια Αμερική

Σε αντίθεση με την Ισλανδία, την Ισπανία και τη Γροιλανδία, όπου η έκλειψη θα είναι ολική, η Βόρεια Αμερική θα βιώσει μια μερική ηλιακή έκλειψη. Αυτό σημαίνει ότι ο ήλιος δεν θα καλυφθεί πλήρως, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι στον ανατολικό Καναδά και τις βορειοανατολικές ΗΠΑ θα δουν τη Σελήνη να «κόβει» ένα σημαντικό μέρος του ηλιακού δίσκου κατά τις απογευματινές ώρες.

Οι περιοχές με την καλύτερη ορατότητα

Η καλύτερη θέαση του φαινομένου θα γίνει από τον Ατλαντικό Καναδά, καθώς βρίσκεται πιο κοντά στη ζώνη της ολικής έκλειψης της Ευρώπης.

Στο Νιουφάουντλαντ και Λαμπραντόρ η κάλυψη του Ήλιου θα ξεπεράσει το 50%.

Στη Νέα Σκωτία και το Νιου Μπράνσγουικ η κάλυψη θα φτάσει περίπου το 30%.

Στις βορειοανατολικές ΗΠΑ (όπως στη Βοστώνη και το Μέιν), το ποσοστό θα κυμανθεί μεταξύ 16% και 29%, ενώ στη Νέα Υόρκη θα αγγίξει το 9%.

Όσο πιο δυτικά κινείται κανείς, τόσο μικρότερο θα είναι το ποσοστό της κάλυψης.

Απαραίτητη η χρήση ειδικών γυαλιών

Επειδή ο Ήλιος δεν θα καλυφθεί ποτέ ολοκληρωτικά στις κατοικημένες περιοχές της Αμερικής, η χρήση ειδικών προστατευτικών γυαλιών έκλειψης (με πιστοποίηση ISO 12312-2) είναι απολύτως απαραίτητη καθ' όλη τη διάρκεια του φαινομένου για την αποφυγή οφθαλμικών βλαβών. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση τηλεσκοπίων ή κιαλιών, τα οποία απαιτούν ειδικά ηλιακά φίλτρα.

Διπλό αστρονομικό θέαμα

Το ίδιο βράδυ της 12ης Αυγούστου, η εμπειρία για τους λάτρεις της αστρονομίας θα απογειωθεί, καθώς αναμένεται να κορυφωθεί και η ετήσια βροχή μετεωριτών των Περσείδων υπό ιδανικές συνθήκες ορατότητας. Οι ειδικοί προτείνουν στους θεατές να κατασκηνώσουν σε περιοχές με σκοτεινό ουρανό, συνδυάζοντας την απογευματινή έκλειψη με το νυχτερινό υπερθέαμα των «πεφτόστερων».