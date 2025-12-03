Εφιάλτης για 24χρονη στη Θεσσαλονίκη: Νεαρός την οδήγησε σπίτι του και προσπάθησε να τη βιάσει

Τον τρόμο έζησε μια 24χρονη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όταν συνομήλικός της, την οδήγησε στο σπίτι του και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την αστυνομία, ο νεαρός ενώ οδηγούσε σε χωριό της Θεσσαλονίκης, προσέγγισε τη συνομήλική του. Αφού στάθμευσε το όχημα μπροστά της, την έπεισε να τη μεταφέρει στην οικία της.

Όμως, μετά την επιβίβασή της, στο αυτοκίνητό του, ο 24χρονος οδήγησε την κοπέλα στο δικό του σπίτι. Εκεί αφού κλείδωσε όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να την κακοποιήσει σεξουαλικά. Η 24χρονη αντιστάθηκε και ο δράστης υπαναχώρησε, την μετέφερε με το αυτοκίνητο και την άφησε σε διπλανό χωριό.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας έχει ως εξής:

«Κατόπιν αυτεπάγγελτης προανάκρισης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης μεσημβρινές ώρες χθες (02-12-2025), συνέλαβαν 24χρονο αλλοδαπό, για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση.



Συγκεκριμένα, την προηγούμενη ημέρα, σε χωριό της Θεσσαλονίκης, ο προαναφερόμενος άντρας οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο, προσέγγισε συνομήλική του ημεδαπή και στάθμευσε το όχημα μπροστά της, πείθοντάς την να την μεταφέρει στην οικία της.



Μετά την επιβίβασή της, την οδήγησε στην οικία του όπου με την βία και κλειδώνοντας όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να ενεργήσει ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Η παθούσα αντιστάθηκε και ο δράστης αφού υπαναχώρησε, την μετέφερε με το αυτοκίνητο και την άφησε σε διπλανό χωριό.



Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου, με τη συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός του κατά το χρόνο των προαναφερόμενων πράξεων.



Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».