Έφοδος σε οίκους ανοχής σε Αθήνα και Καλλιθέα - Επτά συλλήψεις

Επτά γυναίκες συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης σε οίκους ανοχής στην Αθήνα και την Καλλιθέα, το βράδυ της Πέμπτης (2/7) οι οποίοι είχαν επαναλειτουργήσει παράνομα, παρά τη σφράγισή τους από τις αρμόδιες δημοτικές Αρχές.

Την επιχείρηση πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο δράσεων για τον εντοπισμό και την προστασία πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αθήνας και της Καλλιθέας, με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη και προστασία θυμάτων trafficking.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι τρεις οίκοι ανοχής, οι οποίοι είχαν ήδη σφραγιστεί με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών Αρχών, εξακολουθούσαν να λειτουργούν παράνομα.

Αναφέρεται πως οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη επτά γυναικών, οι οποίες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβίαση σφραγίδων δημόσιας αρχής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Παράλληλα, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.535 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επανασφράγισης των τριών οίκων ανοχής.