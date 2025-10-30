Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Αν δεν ήταν ο άντρας μου δεν ξέρω τι θα είχα κάνει τους πρώτους μήνες του μωρού»

Για τη μαγεία της μητρότητας, αλλά και την εξάντληση που νιώθει εκείνη και ο σύζυγός της μίλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο «Πρωινό». Η αθλητικογράφος αποκάλυψε πως μοιράζεται τη φροντίδα του μωρού με τον άντρα της, ενώ στη συνέχεια της κουβέντας της εξομολογήθηκε πως όταν γνώρισε τον Γρηγόρη Μόργκαν κατάλαβε πως μαζί του θα ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια και να αποκτήσει παιδιά.

«Όταν γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αυτό που έπαιξε ρόλο είναι το να θέλετε με τον άλλο τα ίδια πράγματα και να έχει αγνή ψυχή. Εκτιμώ σε εκείνον ότι έχει καθαρά μάτια. Αν δεν είχα τον Γρηγόρη σε αυτούς τους τρεις διαφορετικούς μήνες στη ζωή μου, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Οι ορμόνες της γυναίκες είναι πολύ περίεργα αυτό το διάστημα».

«Κλάψαμε πολύ»

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως η γέννηση του γιου της ήταν η πιο έντονη στιγμή που έχει βιώσει στη ζωή της. «Η γέννηση του γιου μου είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ειδικά όταν μου τον έφεραν πάνω μου, ήταν ό,τι πιο έντονο. Ο Γρηγόρης έκοψε τον ομφάλιο λώρο, ζήσαμε αυτή τη στιγμή μαζί. Κλάψαμε πολύ».

Και το όνομα αυτού…

Η Ευρυδίκη κουβέντιασε με τον Γιώργο Λιάγκα και για το όνομα που εκείνη και ο άντρας της σκέφτονται για το μωράκι τους λέγοντας πως θα πρέπει να είναι εύηχο και να ταιριάζει με το επίθετο του μπαμπά του. «Πρέπει να βρούμε κάτι ωραίο να ταιριάζει με το Μόργκαν γιατί είναι ξενικό και να προφέρεται καλά στα αγγλικά. Ο μπαμπάς έχει σκωτσέζικες ρίζες, αλλά είναι ελληνοαμερικάνος».